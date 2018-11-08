Детали фото Кто получит украинский театральный «Оскар»?

2018-11-08 13:35 264

Совсем скоро состоится одно из главнейших культурных событий страны. В конце ноября станут известны лучшие спектакли Украины 2017 года по версии Всеукраинского театрального Фестиваля-Премии «ГРА» («GRA» («Great Real Art»).

«ГРА» — это проект, основанный и реализуемый Национальным союзом театральных деятелей Украины. Суть его в том, что театры-участники презентуют свои постановки сначала экспертному совету, а затем – международному жюри, которое и выберет лучших из лучших в шести номинациях. Подобный проект осуществляется впервые в истории Украины.

Примечательно то, что поклонники театра тоже могут присоединиться к проекту. Увидеть самые сильные театральные постановки 17-го года можно будет во время финала Фестиваля-Премии в Киеве с 24 по 30 ноября. Билеты в продаже.

А посмотреть будет на что! Более 70-ти театров Украины разных форм собственности и формата работы приняли участие в «ГРА». Один театр мог подать только одну заявку, то есть выбирал лучшее. Посредством видеопросмотра спектаклей эксперты Фестиваля-Премии сформировали лонг-лист из 27 постановок. Потом они смотрели спектакли вживую и выбрали 12 театральных коллективов-счастливчиков, достойных участия в финале.

 

Чтобы ни у кого не возникло вопросов и сомнений по поводу выбора, Национальный союз театральных деятелей Украины во главе с председателем Б. Струтинским доверился мнению известных и компетентных театральных критиков, театро- и музыковедов: Анны Лыпкивськой, Анны Веселовской, Майи Гарбузюк, Сергея Васильева, Олега Вергелиса, Любови Морозовой, Людмилы Олтаржевской, Яны Партолы, Анны Ставиченко, Аллы Подлужной.

В финале на смену украинским театральным гуру в непростом деле выбора победителей придет международное жюри: Директор Ассоциации Opera Europa Николас Пейн (Великобритания), исполнительный директор Comic Opera Helsinki Лаура Акерлунд (Хельсинки), режиссер Йонас Вайткус (Литва), редактор «Дедаскалия. Театральный журнал» Моника Квасневская (Польша), художественный руководитель Тбилисского театра Сандро Ахметели Иракли Гогия (Грузия).

Теперь осталось самое интересное, 30-го ноября на сцене Национальной оперетты состоится Церемония награждения! Станут известны имена лауреатов Фестиваля-Премии «ГРА», которые получат всеобщее признание и …. и денежные премии на постановки новых театральных шедевров.

Лауреаты получат награды в шести номинациях:

- За лучший драматический спектакль;

- За лучший спектакль для детей;

- За лучший музыкальный спектакль в жанре оперы/оперетты/мюзикла;

- За лучший хореографический /балетный/пластический спектакль;

- За лучший спектакль камерной сцены;

- За лучший поисково-экспериментальный спектакль (на пересечении жанров).

 

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