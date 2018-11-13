Детали фото 17 ноября Национальная оперетта покажет музыкальную сказку «Белоснежка и семеро гномов»

2018-11-13 11:03 207

Сколько поколений выросло на этой замечательной, доброй, теплой сказке, которую написали много лет назад братья Гримм…

Сюжет ее всем нам хорошо известен с детства. Жила-была прекрасная и добрая принцесса Белоснежка, у которой была злая Мачеха-Королева. Мачеха считала себя самой красивой женщиной на свете и разозлилась, когда узнала, что ее падчерица лучше нее.

Коварная мачеха решила избавиться от соперницы, приказав охотнику отвести Белоснежку в темный дремучий лес и убить ее. Но рука охотника дрогнула и не поднялась на невинную девушку – он отпустил Белоснежку, оставив ее одну в страшном лесу.

Блуждая по лесу, Белоснежка набрела на дом, в котором жили семеро гномов и подружилась с ними. Узнав о том, что Белоснежка жива и здорова и проживает в домике гостеприимных гномов, мачеха, переодевшись в нищенку, отправилась на поиски своей падчерицы, добралась до домика гномов, подстерегла Белоснежку и угостила ее отравленным яблоком.

Девушка, попробовав кусочек яблока, упала замертво. Но сказка не была бы сказкой, если бы на этом все закончилось. Белоснежку разбудит от вечного сна поцелуем прекрасный принц…

Когда: 17 ноября, суббота.

Начало в 12:00

Где: помещение зала им. Василия Слипака оперной студии НМАУ им. Петра Чайковского (Консерватория) по адресу г. Киев, ул. Архитектора Городецкого, 1-3

Стоимость билетов: от 60 до 120 грн.

Билеты ТУТ