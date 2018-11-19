Детали фото 22 ноября в Национальной оперетте покажут моноспектакль «Аккомпаниатор» по Марселю Митуа

2018-11-19 13:14 195

22 ноября в Киевском национальном академическом театре оперетты – на новой сценической современной площадке «Stage_Lab»  - покажут моноспектакль по пьесе французского драматурга Марселя Митуа «Аккомпаниатор», премьера которого с успехом состоялась в конце 83-го театрального сезона.  

Зрительный зал современной площадки «Stage_Lab» - компактный и уютный - рассчитан на 40 мест.

- Наша цель: открывать здесь новые имена, - говорит генеральный директор-художественный руководитель Национальной оперетты, н. а. Украины Богдан Струтинский. – Хочется, чтобы здесь были не только музыкальные, но и драматические спектакли. Эта сцена - прекрасная площадка для тематических вечеров, моноспектаклей и моноопер. К тому же, это еще и репетиционный зал.

Почему именно эта пьеса?..

- Потому что она о Театре. Давайте сначала поговорим о театре, а потом начнем экспериментировать, - говорит режиссер-постановщик и сценограф спектакля Александр Билозуб.

«Аккомпаниатор» - спектакль о женщине-музыканте, чья роль на сцене всегда была второстепенной. Лишь однажды вечером она случайно появляется в свете прожекторов и становится главной героиней. Спектакль открывает полифонию чувств, в которой актерская игра наполняет небольшое пространство зала смелой откровенностью женщины.

Режиссер-постановщик считает, что основная особенность моноспектакля - это исповедальность, открытость с самим собой, готовность быть предельно открытым. В моноспектакле не за кого спрятаться. Не каждый актер может сыграть такую роль. Но в ней актер может реализовать свой талант и не ждать пока в жизни появятся главные роли на большой сцене.

Режиссер-постановщик,  автор сценографического решения - з. д. и. Украины Александр Билозуб

В главной роли - з. а. Украины Ася Середа-Голдун

Художественный руководитель Театра – н. а.  Украины Богдан Струтинский.

Когда: 22 ноября, четверг.

Начало в 19:30

Где: Национальная оперетта (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3,  ст. м. «Олимпийская»)

Билеты ТУТ

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Детали

фото 22 ноября в Национальной оперетте покажут моноспектакль «Аккомпаниатор» по Марселю Митуа 2018-11-19 13:14 195
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