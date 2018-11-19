Украина В Киеве резко пошло в рост число заболевших гриппом и ОРВИ

2018-11-19 20:30 267

 

На прошедшую неделю (12-18 ноября) в Киеве зарегистрировано 12 789 больных гриппом или ОРВИ, что на 8,1% больше, чем за неделю до этого (тогда заболели 11 тыс. 828 человек).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

На текущий момент в столице уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 49,5%. По словам Поворозника, рост заболеваемости наблюдается за счет как взрослого, так и детского населения.

В частности, взрослых заболело 4033 человека (рост на 7,7%), детей - 8756 (рост на 8,3%). В структуре заболеваемости дети составляют 68,5%, а на предыдущей неделе - 68,3%.

Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 17,2%. Среди них выявлено 3408 случаев, что составляет 38,9% от общего количества заболевших детей и 26,6% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью.

По информации КГГА, в медицинские учреждения за прошедшую неделю (46-я неделя) эпидсезона госпитализированы 129 человек, из них 117 - дети.

"С начала эпидемического сезона - 1 октября 2018 года - в кабинетах для прививок частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 19437, из них 4329 - дети", - добавил Поворозник.

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