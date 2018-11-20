Детали Ryanair к лету 2019 года значительно увеличит количество рейсов из Киева

2018-11-21 12:36 234

Коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайен на встрече с президентом Порошенко заявил, что крупнейший европейский лоукостер планирует инвестировать в Украину $1,5 млрд. 

"Наша цель - за три-пять лет увеличить пассажиропоток до 5 млн пассажиров, что будет эквивалентно присутствию в Украине 15 наших самолетов и составит $1,5 млрд инвестиций. Мы надеемся, что наши самолеты будут размещены на территории Украины и будем надеяться, что будем летать из Украины именно как со своей базы", -приводит слова О'Брайена агентство Интерфакс-Украина.

О'Брайен также подчеркнул, что сейчас основной проблемой, касающейся увеличения количества рейсов авиакомпании в Украину, является протекционистская политика на уровне Евросоюза со стороны Германии, Франции, Италии и Бельгии.

По его словам, как только эта преграда будет преодолена, компания увеличит количество рейсов в/из Украины.

Коммерческий директор также отметил, что в Ryanair планируют до лета-2019 увеличить количество рейсов из Киева и нарастить пассажиропоток.

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