Политика КАРТА Что такое военное положение в Украине – полный список новых прав, обязанностей, запретов и ограничений

2018-11-27 09:16 483

Верховная Рада почти конституционным большинством поддержала указ президента военном положении в десяти областях и внутренних водах Черного и Азовского морей. Ниже полный список новых полномочий представителей власти и силовых структур, а также четкий перечень прав, которые утратили или в любой момент могут утратить рядовые граждане.

Порядок введения военного положения ст.5 закона «О правовом режиме военного положения»:

Предложение введении военного положения предоставляет СНБО Президенту;

Президент издает указ о введении военного положения в Украине или отдельных местностях;

Для утверждения военного положения Президент немедленно подает в ВР законопроект;

ВР должна собраться в двухдневный срок для утверждения военного положения.

Правовой режим военного положения предусматривает:

1) устанавливать усиленную охрану важных объектов национальной экономики и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность;

2) вводить трудовую повинность для трудоспособных лиц, не привлеченных к работе в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности;

3) использовать мощности и трудовые ресурсы предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для нужд обороны;

4) принудительно отчуждать имущество, находящееся в частной или коммунальной собственности, изымать имущество государственных предприятий;

5) вводить комендантский час;

6) устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств;

7) проверять документы у лиц, а в случае необходимости проводить досмотр вещей, транспортных средств;

8) запрещать проведение мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций, других массовых мероприятий;

9) нарушать в порядке, определенном Конституцией и законами Украины, вопрос о запрете деятельности политических партий, общественных объединений, если она направлена ​​на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя;

10) устанавливать запрет или ограничения на выбор места пребывания или места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение;

11) регулировать работу предприятий телекоммуникаций, полиграфических предприятий, издательств, телерадиоорганизаций, телерадиоцентров и средств массовой информации; запрещать передачу информации через компьютерные сети;

12) в случае нарушения требований изымать телекоммуникационное оборудование, телевизионную, видео- и аудиоаппаратуру, компьютеры, а также в случае необходимости другие технические средства связи;

13) запрещать торговлю оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, а также алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе;

14) устанавливать особый режим в сфере производства и реализации лекарственных средств, которые имеют в своем составе наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, другие сильнодействующие вещества, перечень которых определяется Кабинетом Министров Украины;

15) изымать у предприятий, учреждений и организаций учебную и боевую технику, взрывчатые, радиоактивные вещества и материалы, сильнодействующие химические и ядовитые вещества;

16) запрещать гражданам, находящимся на военном или специальном учете менять место жительства;

17) устанавливать для физических и юридических лиц военно-квартирную повинность;

18) устанавливать порядок использования фонда защитных сооружений гражданской защиты;

19) проводить эвакуацию населения;

20) вводить в случае необходимости нормированное обеспечение населения основными продовольственными и непродовольственными товарами;

21) отстранять от должностей руководителей предприятий, учреждений и организаций;

22) принимать дополнительные меры по усилению охраны государственной тайны;

23) интернировать (принудительно водворять) граждан страны;

24) осуществлять обязательную эвакуацию задержанных лиц, находящихся в изоляторах временного содержания.