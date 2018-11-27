Жителей левобережных районов столицы ждут новые транспортные проблемы. В Киеве на мосту Патона из-за ремонта на месяц частично ограничат движение транспорта.
Как сообщает коммунальная корпорация Киевавтодор, ограничения движения транспорта будут действовать с 28 ноября по 27 декабря.
"С 28 ноября до 27 декабря в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Патона будет частично ограничено движение транспорта с Русановской набережной на Днепровскую набережную", - говорится в сообщении.