Украина КАРТА Киев ждут новые пробки - сегодня на месяц частично перекрывают мост Патона

2018-11-28 15:45 177

Жителей левобережных районов столицы ждут новые транспортные проблемы. В Киеве на мосту Патона из-за ремонта на месяц частично ограничат движение транспорта.

Как сообщает коммунальная корпорация Киевавтодор, ограничения движения транспорта будут действовать с 28 ноября по 27 декабря.

"С 28 ноября до 27 декабря в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Патона будет частично ограничено движение транспорта с Русановской набережной на Днепровскую набережную", - говорится в сообщении.