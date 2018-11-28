Детали фото Как интересно и познавательно провести выходные с ребенком в Киеве

2018-11-28 08:35 120

2 декабря в Национальной оперетте покажут детскую музыкальную сказку «Кошкин дом».

Музыкальная сказка «Кошкин дом» - по мотивам известной сказки Самуила Маршака - одна из лучших детских постановок Национальной оперетты Украины, которая идеально подходит для первого знакомства самых маленьких зрителей с Театром.

Динамичный, теплый, смешной сюжет обязательно понравится как малышам, так и взрослым. Ведь в спектакле увлекательно рассказывается о том, как важно быть дружелюбным и отзывчивым, уметь делиться и отдавать свое тепло тем, кто в этом очень нуждается.

Богатая, гордая и своенравная кошка поначалу живет в хорошем большом доме в окружении комфортных дорогих вещей. Ее угощение, одежда и ... даже личный охранник кот Василий вызывают большую зависть у «друзей-соседей».

Однако нежданно-негаданно приходит беда – пожар уничтожает Кошкин дом вместе со всем ее имуществом.

Оставшись без крова, Кошка отправляется просить убежища у своих «друзей». Но ни Курица, ни Коза, ни Свинья не пускают несчастную даже на порог своего дома. Измученная, голодная и уставшая, отчаявшаяся найти кров Кошка с верным спутником Василием оказываются у скромного домика племянников-котят, которые недавно просили у нее приюта, но получили холодный и решительный отказ. Красавица Кошка тогда и знать не хотела малышей!.. Она была настолько жестока и бессердечна, что даже отказала им в куске хлеба. Несмотря на все это, котята с радостью принимают ее и распахивают Кошке и Василию дверь своей избушки. С тех пор бывшая светская львица становится доброй, отзывчивой и заботливой Кошкой. Вместе с преданным Василием и котятами она строит новый дом, в котором нет места зависти, предательству, жадности и неискренности.

Тонкая гротескно-комедийная игра актеров, сочный и точный перевод стихотворных текстов, веселая и приятная музыка, яркие декорации, креативные костюмы, а также световые и звуковые спецэффекты погружают публику в фантастический мир реалистичной сказки со счастливым концом.

Когда: 02 декабря, воскресенье. Начало в 12:00

Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Б. Васильковская 53/3, ст. метро «Олимпийская»)

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