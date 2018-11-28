Детали фото Как интересно и познавательно провести выходные с ребенком в Киеве

2018-11-28 08:35 120

2 декабря в Национальной оперетте покажут детскую музыкальную  сказку «Кошкин дом».

Музыкальная сказка «Кошкин дом»  - по мотивам известной сказки Самуила Маршака - одна из лучших  детских постановок Национальной оперетты Украины, которая идеально подходит для первого знакомства самых маленьких зрителей с Театром.

Динамичный, теплый, смешной сюжет обязательно понравится как малышам, так и взрослым. Ведь в спектакле увлекательно рассказывается о том, как важно быть дружелюбным и отзывчивым, уметь делиться и отдавать свое тепло тем, кто в этом очень нуждается.

Богатая, гордая и своенравная кошка поначалу живет в хорошем большом доме в окружении комфортных дорогих вещей. Ее угощение, одежда и ... даже личный охранник кот Василий вызывают большую зависть у «друзей-соседей».

Однако нежданно-негаданно приходит беда – пожар уничтожает Кошкин дом вместе со всем ее имуществом.

Оставшись без крова, Кошка отправляется просить убежища у своих  «друзей». Но ни Курица, ни Коза, ни Свинья не пускают несчастную даже на порог своего дома. Измученная, голодная и уставшая, отчаявшаяся найти кров Кошка с верным спутником Василием оказываются у скромного домика племянников-котят, которые недавно просили у нее приюта, но получили холодный и решительный отказ.  Красавица Кошка тогда и знать не хотела малышей!.. Она была настолько жестока и бессердечна, что даже отказала им в куске хлеба. Несмотря на все это, котята с радостью принимают ее и распахивают Кошке и Василию дверь своей избушки. С тех пор бывшая светская львица становится доброй, отзывчивой и заботливой Кошкой. Вместе с преданным Василием и котятами она строит новый дом, в котором нет места зависти, предательству, жадности и неискренности.

Тонкая гротескно-комедийная игра актеров, сочный и точный перевод стихотворных текстов, веселая и приятная музыка, яркие декорации, креативные костюмы, а также световые и звуковые спецэффекты погружают публику в фантастический мир реалистичной сказки со счастливым концом.

Когда: 02 декабря, воскресенье. Начало в 12:00

Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Б. Васильковская 53/3, ст. метро «Олимпийская»)

Билеты ТУТ

Еще по теме

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-11-28 08:39 506416

В Киеве резко пошло в рост число заболевших гриппом и ОРВИ

2018-11-26 21:01 1299

Ryanair к лету 2019 года значительно увеличит количество рейсов из Киева

2018-11-26 20:36 1113

Синоптики прогнозируют до 15 см снега, в Киев ограничено пропускают грузовики

2018-11-26 18:30 594

Еще новости в разделе "Детали"

фото Как интересно и познавательно провести выходные с ребенком в Киеве

2018-11-28 08:35 120

В Украине с нового года значительно подорожает кабельное ТВ

2018-11-26 23:38 2922

Розенко о военном положении: Зарплаты и пенсии будут выплачиваться вовремя и в полном объеме

2018-11-26 22:30 882

В Киеве резко пошло в рост число заболевших гриппом и ОРВИ

2018-11-26 21:01 1299
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

фото Как интересно и познавательно провести выходные с ребенком в Киеве 2018-11-28 08:35 120
В Украине с нового года значительно подорожает кабельное ТВ 2018-11-26 23:38 2922
Розенко о военном положении: Зарплаты и пенсии будут выплачиваться вовремя и в полном объеме 2018-11-26 22:30 882
В Киеве резко пошло в рост число заболевших гриппом и ОРВИ 2018-11-26 21:01 1299

Лента

фото 10:41 Капитан захваченного катера "Бердянск" не поддался на провокацию ФСБ РФ
10:14 Экс-технолога Трампа Манафорта обвинили в обмане ФБР и спецпрокурора
документ 09:40 Пленный украинский моряк сумел из Крыма передать записку своей семье
09:13 Указ №392 - Сегодня в десяти областях Украины начало действовать военное положение
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
фото 08:35 Как интересно и познавательно провести выходные с ребенком в Киеве
08:12 Платить по-новому: Все договоры граждан на электричество закончатся 1 января 2019 года
22:12 Как будут работать украинские больницы и "скорая" в условиях военного положения
21:35 Ошибочка вышла - В Раде пояснили нестыковку со сроком военного положения
20:29 Захват территории от Мариуполя до Приднестровья - озвучены жесткие планы Путина