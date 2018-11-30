Детали "Олигархические кланы диктуют правила игры в столице Украины" - европейская пресса

2018-11-30 17:21 87

 

Симбиоз бизнеса, власти и правоохранителей называется «мафия». Таким выводом заканчивается статья, вышедшая в Европе на портале Eureporter.

В статье освещается вопрос кто же на самом деле руководит Киевом. "Виталий Кличко Киевом не управляет, а выполняет лишь представительские функции. Руководит городскими процессами человек не публичный - Вадим Столар. Он указывает, что и когда Кличко должен сделать. Больше всего Столара интересуют вопросы финансовые. Самого Кличко не беспокоят проблемы транспортных коллапсов, на которых нельзя заработать и получить финансовый или политический капитал, поэтому заставить его действовать могут или приказ Столара, или скандалы и системное давление", - пишет европейское издание.

Большое внимание журналисты уделили Вадиму Столяру - киевский бизнесмен, народный депутат VI созыва.

Европейцы вспоминают Столару аферу со строительной компанией «Элита-центр» в результате которой сотни людей остались без жилья. В начале 2000-х в Украине началось массовое жилищное строительство. "Самым известным проектом была компания «Элита-центр», которая собрала деньги у полторы тысячи человек на общую сумму почти 75 млн долларов и исчезла. Имя Вадима Столара фигурировало в уголовном деле, но он свою причастность к афере отрицал. На суде он был... свидетелем. Всю вину свалили на его партнера Александра Шахова-Волконского, и он единственный понес наказание за эту аферу. Говорят, что Столару помогли избежать наказания покровители в руководстве правоохранительных органов Украины ", - отмечает издание.

Также европейцы отмечают, что Столар при любой ситуации в стране остается близким к власти. До дружбы с Кличко, Столар входил в близкое окружение предыдущего мэра Киева - Леонида Черновецкого.

Стоит напомнить, что журналисты программы «Схемы» зафиксировали как мэр Киева Виталий Кличко летал на частном самолете в Неаполь вместе с Вадимом Столаром. "После выхода сюжета" Схемы "на главного редактора авторитетной программы Наталью Седлецкий началось давление со стороны правоохранительных органов. Лишь вмешательство Европейского суда по правам человека остановило действия правоохранительных органов, что обезопасило источники антикоррупционных расследований журналистки и редакции программы «Схемы» от возможного раскрытия", - резюмирует Eureporter.

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