Детали фото 9 декабря в Национальной оперетте - знаменитая «Графиня Марица» Имре Кальмана

2018-12-04 14:08 93

Всемирно известную оперетту Имре Кальмана «Графиня Марица» называют «венгерской рапсодией», благодаря многочисленным чардашам и венгерским мотивам...

Премьера «Графиня Марица» представлена зрителю в Национальной оперетте в новой интерпретации: измененное либретто (Яны Иваницкой по мотивам пьесы Ю. Браммера и А. Грюнвальда), абсолютно новый поэтический текст музыкальных номеров. Кроме того, специально для этой постановки были дописаны отдельные сцены, открыты купюры кальмановского клавира, введен балетный дивертисмент и многое другое.

К слову, на постановку оперетты «Графиня Марица» Национальная оперетта Украины получила лицензию от правонаследников композитора – дочери великого Маэстро Ивонны Кальман.

По мнению театральных критиков, новая сценическая версия «Графини Марицы» необычайно динамична и приближена к современному зрителю.

- Мы должны играть о нашем сегодняшнем дне, потому что в театре не может быть неактуальных фраз, — говорит режиссер-постановщик, генеральный директор-художественный руководитель Театра, н. а. Украины Богдан Струтинский.

Однако, несмотря на то, что герои обсуждают «горячие» проблемы инфляции, девальвации, оптимизации и экономических реформ, зрителю открывается изысканная атмосфера дворянской жизни, украшенная более чем 350-ю роскошными костюмами, созданными специально для этой постановки.

Венгерские истоки оперетты подчеркивает также сценография, в которой доминирует синий цвет – цвет абсолютной гармонии, который часто встречается в народных костюмах Венгрии. В пространстве также используется принцип венгерской вышивки и знаменитого австрийского модерна. Во втором акте в сцене «Орфеума» хореографический дивертисмент представлен как своеобразный венгерский канкан.

Музыка «Графини Марицы» — это череда признанных временем шлягеров, невероятно сложных для исполнения. Это огромный диапазон сольных номеров, развернутые массовые финалы, которые не уступают оперным.

Уже после создания оперетты «Графиня Марица» Имре Кальман признался: «Самым сложным было написать оперетту после «Графини Марицы»!

Из истории….

Любопытно, что на определенном этапе творчества Имре Кальман свято верил, что, называя каждую свою новую оперетту женским именем, он обеспечивает ей успех. Дело в том, что ранние произведения композитора, получившие сугубо «мужские» имена («Добрый товарищ», «Маленький король») были решительно отвергнуты публикой. Тогда как все последующие его произведения, носившие «женские» имена, имели неизменно грандиозный успех!

Постановочная группа:

Режиссер-постановщик — н. а. Украины, генеральный директор -художественный руководитель театра Б. Струтинский

Дирижер-постановщик — С. Литвиненко

Балетмейстер-постановщик — В. Прокопенко

Хормейстер-постановщик — И. Ярошенко

Художник-постановщик — А. Белозуб

Художник по костюмам — И. Давыденко

Когда: 16 мая, среда. Начало в 19:00

Где: Национальная оперетта (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)

Билеты можно заказать по тел.: (044) 289-53-31 , (050) 719-73-90 , (063) 674-43-34 или ТУТ

Подготовлено по материалам пресс-центра КНАТО.