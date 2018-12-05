Курьезы Tesla со спящим водителем на автопилоте 13 км успешно уходила от погони полиции

2018-12-07 19:31 174

В Калифорнии полицейские арестовали мужчину,  включил автопилот и уснул за рулем Tesla Model S.

Курьезный инцидент с полицейской погоней за машиной на автипилоте произошел на скоростном шоссе 101. Правоохранители заметили автомобиль, который двигался со скоростью 112 км/ч, при этом, когда они поравнялись с Tesla, то поняли, что водитель крепко спит.

Мужчина ни на что не реагировал. Автопилот также не считал необходимым выполнять требования полицейских и только прибавлял газу. В итоге Tesla на автопилоте еще 13 км уходила от погони на скорости 120 км/ч.

Остановилась машина только чтобы избежать столкновения, полицейская машина обогнала её и на аварийках начала постепенно вытормаживаться.

Полной остановки авто копы смогли разбудить мужчину и выяснили, что нарушителем является 45-летний член Комитета Лос-Альтоса по городскому планированию. Тест подтвердил догадки, что водитель находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Нарушителя арестовали.

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