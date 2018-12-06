Курьезы фото Трамп пытается отсудить у порноактрисы Stormy Daniels 800 тысяч долларов

2018-12-07 22:12 102

Адвокаты президента США обратились в суд с иском о возмещении судебных и юридических расходов к звезде фильмов для взрослых Стефани Клиффорд (Stormy Daniels). Требуют от нее почти 800 тыс долларов.

Защита американского лидера отмечает, что уже потрачены более 500 часов на то, чтобы отстаивать позицию Трампа в деле о клевете против Клиффорд, судебные расходы при этом составили 390 тысяч.

В связи с этим адвокат просит назначить равнозначны понесенным расходам выплаты со стороны порноактрисы, чтобы избежать "повторных исков и явно необоснованного распространения клеветы".

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"Такие действия практически беспрецедентные в американской юридической истории. Клиффорд не только выдвинула необоснованные обвинения в распространении клеветы против действующего президента Соединенных Штатов, но также вместе со своим адвокатом ведет публичную рекламную кампанию", - говорит адвокат.

В свою очередь защитник порноактрисы Майкл Авенатти считает, что требования стороны Трампа "абсурдные и возмутительные".

"Вы не можете просто выбрать какое-то число из воздуха, попробовать подчинить моего клиента Дональду Трампу и запугать ее", - заявил Авенатти в разговоре с телеканалом.

ФОТО - ПОРНОЗВЕЗДА ПОДАЛА В СУД НА ДОНАЛЬДА ТРАМПА 

Напомним, Клиффорд судится с Трампом по иску о клевете с марта 2018 года. Ее претензии связаны с договоренностью о неразглашении данных о ее интимной связи с президентом. По ее словам, Трамп оговорил ее в апреле, когда написал на своей странице в Twitter о том, что актриса участвует в мошенничестве из-за обнародования составленного по ее рассказам портрета человека, который ей угрожал, чтобы она молчала о своей связи с американским лидером. Клиффорд уверяла, что Трамп документ не подписал, из-за чего его нельзя считать действительным.

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