22 декабря в Национальной оперетте Украины юные зрители смогут встретиться с героями любимой сказки «Приключения Буратино».
Напомним, чтоэто история о том, как легкомысленный Буратино вместо того, чтобы послушать папу Карло и пойти в школу, оказался на представлении Кукольного Театра под управлением бессердечного Карабаса-Барабаса. И тут начинается самое интересное... Его уносит круговорот приключений! Сначала он становится участником драки, затем едва не погибает от руки жестокого Карабаса-Барабаса, после чего попадает в рукиалчных мошенников — хитрющих Лисы Алисы и Кота Базилио, благодаря которым впоследствии знакомится с мудрой черепахой Тартилой и даже заводит новых настоящих друзей.
На пути к счастью отважного и неунывающего Буратино ждет множество испытаний и трудностей. Ведь в его жизни постоянно встречаются те, кто хочет воспользоваться его детской наивностью и верой в чудеса. Однако, в самом конце именно эти качества, умноженные на находчивость и бесстрашие, помогут ему получить заветный волшебный Золотой Ключик и открыть им потайную дверь, спрятанную за нарисованным очагом,где героев ждет… Впрочем, об этом Вы узнаете сами!
Начало в 11:00 и 14:00. Внимательно следите за афишей!
Когда:22 декабря (суббота).
Где: Национальная оперетта (г.Киев, ул.Большая Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)
Билеты ТУТ
Постановочная группа:
Режиссер-постановщик – М. Урицкий
Дирижер-постановщик, – С. Дидок
Балетмейстер-постановщик – А. Гречановская
Хормейстер-постановщик – С.Нестерук
Художник-постановщик ихудожник по костюмам – М. Данько
Дирижер – С. Дидок
Световое оформление – Р. Долинич
Звукорежиссер – Н. Сидорова
Концертмейстеры – з. а. Украины О. Опанасенко, А. Полищук,
Л. Титаренко, Е. Хляпова, З. Володарская, Н. Коломиец
Помощники режиссера – О. Жмура, О. Исаева, М. Козолуп
Ассистент балетмейстера – Н. Скуба
Действующие лица и исполнители:
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БУРАТИНО -
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Д. Вивчарюк, А. Коваль, Д. Шарабурин
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ПАПА КАРЛО -
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В. Богомаз, С. Павлинов, В. Рожков
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КАРАБАС-БАРАБАС
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- С. Бондаренко, О. Кравченко
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СВЕРЧОК, ДУРЕМАР
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С. Наумов, А. Подгородецкий
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ЧЕРЕПАХА ТОРТИЛА -
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А. Довбня, В. Донченко-Бутковская, И. Лапина
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ЛИСА АЛИСА -
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О. Прасолова, А. Середа-Голдун
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КОТ БАЗИЛИО -
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М. Булгаков, А. Курбанов, С. Яцук
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МАЛЬВИНА
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Е. Арбузова, Т. Дидух, Я. Татарова
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ПЬЕРО -
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О. Кириллов
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АРТЕМОН -
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К. Басковский, М. Булгаков, Е. Прудник
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АРЛЕКИН -
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В. Сащук, Д. Шелаев
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ПАУЧИХА -
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К. Кобиева, З. Кравченко, А. Нагля
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КОЛОМБИНА -
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Г. Белкина, А. Губаненко
КУКЛЫ, ПАУЧАТА, СОБАКИ, ЛЯГУШАТА, ФОНАРЩИКИ, КРЫСА – артисты хора и балета театра
… подготовлено на основе материалов пресс-центра НАТО.