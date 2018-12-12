Детали фото 22 декабря в Национальной оперетте покажут музыкальную сказку «Приключения Буратино»

2018-12-12 19:32 225

22 декабря в Национальной оперетте Украины юные зрители смогут встретиться с героями любимой сказки «Приключения Буратино».

Напомним, чтоэто история о том, как легкомысленный Буратино вместо того, чтобы послушать папу Карло и пойти в школу, оказался на представлении Кукольного Театра под управлением бессердечного Карабаса-Барабаса. И тут начинается самое интересное... Его уносит круговорот приключений! Сначала он становится участником драки, затем едва не погибает от руки жестокого Карабаса-Барабаса, после чего попадает в рукиалчных мошенников — хитрющих Лисы Алисы и Кота Базилио, благодаря которым впоследствии знакомится с мудрой черепахой Тартилой и даже заводит новых настоящих друзей.

На пути к счастью отважного и неунывающего Буратино ждет множество испытаний и трудностей. Ведь в его жизни постоянно встречаются те, кто хочет воспользоваться его детской наивностью и верой в чудеса. Однако, в самом конце именно эти качества, умноженные на находчивость и бесстрашие, помогут ему получить заветный волшебный Золотой Ключик и открыть им потайную дверь, спрятанную за нарисованным очагом,где героев ждет… Впрочем, об этом Вы узнаете сами!

Начало в 11:00 и 14:00. Внимательно следите за афишей!

Когда:22 декабря (суббота).

Где: Национальная оперетта (г.Киев, ул.Большая Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)

Билеты ТУТ

Постановочная группа:

Режиссер-постановщик – М. Урицкий

Дирижер-постановщик, – С. Дидок

Балетмейстер-постановщик – А. Гречановская

Хормейстер-постановщик – С.Нестерук

Художник-постановщик ихудожник по костюмам – М. Данько

Дирижер – С. Дидок

Световое оформление – Р. Долинич

Звукорежиссер – Н. Сидорова

Концертмейстеры – з. а. Украины О. Опанасенко, А. Полищук,

Л. Титаренко, Е. Хляпова, З. Володарская, Н. Коломиец

Помощники режиссера – О. Жмура, О. Исаева, М. Козолуп

Ассистент балетмейстера – Н. Скуба

Действующие лица и исполнители:

БУРАТИНО - Д. Вивчарюк, А. Коваль, Д. Шарабурин ПАПА КАРЛО - В. Богомаз, С. Павлинов, В. Рожков КАРАБАС-БАРАБАС - С. Бондаренко, О. Кравченко СВЕРЧОК, ДУРЕМАР С. Наумов, А. Подгородецкий ЧЕРЕПАХА ТОРТИЛА - А. Довбня, В. Донченко-Бутковская, И. Лапина ЛИСА АЛИСА - О. Прасолова, А. Середа-Голдун КОТ БАЗИЛИО - М. Булгаков, А. Курбанов, С. Яцук МАЛЬВИНА Е. Арбузова, Т. Дидух, Я. Татарова ПЬЕРО - О. Кириллов АРТЕМОН - К. Басковский, М. Булгаков, Е. Прудник АРЛЕКИН - В. Сащук, Д. Шелаев ПАУЧИХА - К. Кобиева, З. Кравченко, А. Нагля КОЛОМБИНА - Г. Белкина, А. Губаненко

КУКЛЫ, ПАУЧАТА, СОБАКИ, ЛЯГУШАТА, ФОНАРЩИКИ, КРЫСА – артисты хора и балета театра

… подготовлено на основе материалов пресс-центра НАТО.