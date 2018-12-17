Детали фото 26, 27 и 28 декабря в Национальной оперетте - новогодние концерты «Штраус в оперетте»

2018-12-17 13:09 1002

Уже стало хорошей доброй традицией то, что в конце декабря Национальная оперетта Украины радует всех ценителей классики и почитателей таланта семьи Штраусов незабываемыми новогодними концертами «Штраус в оперетте». Но на этот раз их будет не два, а целых три – 26, 27 и 28 декабря!  

Хорошо известно, что под Новый год принято дарить родным, близким и друзьям приятные подарки, теплые слова и поздравления. Таким подарком дорогому Зрителю от Национальной оперетты станет к Новогодним и Рождественским праздникам удивительная встреча с гениальной музыкой композиторов семьи Штраусов.

В новогоднем концерте «Штраус в оперетте» - лучшие музыкальные произведения семьи Штраусов: как те, что уже полюбились зрителям и выполнены на бис, так и те, которые будут звучать впервые не только в нашем театре, но и в Украине.

Изысканная, романтическая, пронизанная флюидами позитива и добра музыка славной семьи музыкантов Штраусов обеспечит особый, возвышенный настрой, а коллектив Национальной оперетты Украины удивит и еще раз порадует яркой, обновленной концертной программой, богатой оригинальными номерами, приятными неожиданностями и незабываемые сюрпризами. Артисты театра, влюбленные в творчество семьи Штраусов, сделают все, чтобы в этот праздничный вечер вы получили максимум эстетического и психологического удовлетворения, отдохнули сердцем и душой. Также в программе вечера - выступление от студии старинного танца «La Rêverie».

Мы знаем, как следует провожать год старый и встречать новый, чтобы все плохое забылось, хорошее осталось, успех умножился и мечты осуществились.

Встречайте Новый год вместе с Национальной опереттой Украины!

Когда: 26, 27 и 28 декабря

Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)

Начало в 19:00

Билеты ТУТ

… подготовлено на основе материалов пресс-центра НАТО.

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