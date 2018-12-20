Украина В аэропорту "Борисполь" неизвестный заминировал по телефону все самолеты до Тель-Авива

2018-12-20 18:30 309

 

Утром в среду, 19 декабря, неизвестный по телефону сообщил о минировании самолетов рейсов из "Борисполя" в Тель-Авив. Об этом рассказали в полиции.

Аноним позвонил в отделение полиции в самом аэропорту, заявив, что во всех самолетах рейсов из международного аэропорта "Борисполь" в израильский Тель-Авив спрятана взрывчатка. После этого сообщения правоохранители безотлагательно провели проверку, но по ее результатам не нашли никаких взрывных устройств в указанных самолетах найдено не было.

Сейчас по факту ложного сообщения о минировании проводится досудебное расследование.

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