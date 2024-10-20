Политика Украина получит первые самолеты Mirage 2000 в начале нового года - МИД Франции

2024-10-20 15:30

 

Министр иностранных дел Франции заявил о передаче Украине самолетов Mirage 2000 с начала нового года. Франция также будет обучать украинских пилотов и ремонтировать технику.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который отправился с первым визитом в Украину, заявил, что с начала нового года Украина получит обещанные Францией самолеты Mirage 2000. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в МИД Украины в Киеве, передает корреспондент УНН.

Первые самолеты Mirage 2000 будут переданы Украине уже с начала нового года. Франция будет готовить пилотов для этих самолетов, и ремонтировать технику в Украине - сказал Барро.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится получить самолеты от Франции.

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