Политика В телефонном разговоре Трампа с Зеленским также участвовал Илон Маск – СМИ

2024-11-09 09:30



Известный американский бизнесмен Илон Маск участвовал в телефонном разговоре между президентом Украины Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом.

Источник: портал Axios со ссылкой на источники, сообщает "Европейская правда"

Детали: Собеседники Axios утверждают, что разговор Зеленского и Трампа длился около 25 минут. Украинский президент поздравил республиканца с победой, а тот в ответ сказал, что будет поддерживать Украину, но без подробностей.

Маск, который также был на линии, сказал Зеленскому, что продолжит поддерживать Украину через свои спутники Starlink.

"Новые детали звонка подчеркивают, насколько влиятельным может быть Маск во второй администрации Трампа, а также неопределенность относительно того, как именно Трамп будет относиться к Украине", – пишет издание.

По информации Axios, президент Украины считает, что разговор прошел хорошо и "не оставил у Зеленского ощущения отчаяния".

Собеседники портала также говорят, что после встречи Зеленского и Трампа в сентябре в Нью-Йорке стороны наладили канал связи.

"Ничто из того, что Зеленский и его помощники слышали от Трампа и его команды в частных разговорах, не вызвало тревоги и не заставило нас почувствовать, что Украина будет той, кто заплатит за это (войну. – Ред.) цену", – сказал источник Axios.

Илон Маск сыграл ключевую роль в победной кампании Дональда Трампа на выборах президента США, инвестируя в нее десятки миллионов долларов и продвигая Трампа в своей соцсети.

Трамп дал понять, что вознаградит своего сторонника-миллиардера, пообещав в сентябрьской речи создать правительственную комиссию по эффективности во главе с Маском в случае победы на выборах.