Политика Польша рассматривает возможность передачи Украине самолетов МиГ-29 - Сикорский

2024-09-14 14:30

 

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о возможности передачи Украине новой партии истребителей МиГ-29. Это может произойти, если союзники помогут Польше в миссии Air Policing над ее территорией.

Глава Министерства иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша рассматривает передачу истребителей МиГ-29 в следующих пакетах помощи. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины в пятницу.

Мы рассматриваем передачу очередной партии техники, в частности, вероятно, самолетов МиГ-29. Сегодня они нужны для защиты польского неба, но, возможно, союзники помогут нам в миссии Air Policing над Польшей, что позволило бы нам осуществить этот шаг - сказал Сикорский.

Напомним, в прошлом году Украина получила от Польши 14 советских истребителей МиГ-29.

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