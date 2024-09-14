Политика Польша рассматривает возможность передачи Украине самолетов МиГ-29 - Сикорский

2024-09-14 14:30

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о возможности передачи Украине новой партии истребителей МиГ-29. Это может произойти, если союзники помогут Польше в миссии Air Policing над ее территорией.

Глава Министерства иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша рассматривает передачу истребителей МиГ-29 в следующих пакетах помощи. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины в пятницу.

Мы рассматриваем передачу очередной партии техники, в частности, вероятно, самолетов МиГ-29. Сегодня они нужны для защиты польского неба, но, возможно, союзники помогут нам в миссии Air Policing над Польшей, что позволило бы нам осуществить этот шаг - сказал Сикорский.

Напомним, в прошлом году Украина получила от Польши 14 советских истребителей МиГ-29.