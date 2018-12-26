Украина С 11 января 2019 года в Украине запрещен секс без подтвержденного согласия партнеров

2019-01-01 10:12 219

С 11 января 2019 года вступит в силу закон "О предупреждении и противодействии домашнему насилию" (2229-VIII), который революционным образом меняет трактовку изнасилования и сексуального насилия в семье.

Украина станет одиннадцатым по счету государством в Европе (вслед за Великобританией, Бельгией, Кипром, Люксембургом, Исландией, Германией и т. д.), где сексуальные действия, совершенные без добровольного согласия партнера будут квалифицироваться как изнасилование или сексуальное насилие.

Как считают сторонники новшеств, такая трактовка будет соответствовать позиции ЕСПЧ (в решении по делу "М.С. против Болгарии" №39272/98 от 4 декабря 2003 года), где суд установил – государство обязано расследовать каждый половой акт, осуществленный без согласия потерпевшего лица, даже если оно не оказывало физического отпора.

"Изменения в уголовном законодательстве в отношении сексуального насилия будут действительно революционными, потому что полностью меняется идентификация действий, которые признаются противоправными и за которые лицо должно нести ответственность. Сегодня по части изнасилований и сексуального насилия Украина имеет древнее законодательство, по которому привлечение к уголовной ответственности возможно только в случае, если были применены угрозы, сила или злоупотребление уязвимым состоянием потерпевшего лица", – объясняет свое видение ситуации Галина Федькович, юрист ОО Центр "Женские перспективы".

Так, с 11 января во главе угла будет не штамп в паспорте, а именно наличие или отсутствие согласия на секс.

Изменение подхода к самому понятию изнасилования налицо. Если ранее таковым считался половой акт, осуществленный с угрозами и применением силы, то теперь составом преступления будет считаться "проникновение в тело партнера без его добровольного согласия".

Именно вокруг данного "согласия" (а точнее, вопроса его наличия или отсутствия) и будут конструироваться фабулы уголовных дел в отношении вероятных насильников.

Законодатель сделал примечание, что если лицо не сказало четкое "да" накануне интима, то это следует трактовать как несогласие. К еще одному важному новшеству следует отнести нормы, согласно которым потерпевшее лицо не обязано в процессе судебного расследования доказывать, что оно пыталось оказывать сопротивление сексуальному насилию.

"Несогласие – это несогласие, отсутствие несогласия – это также несогласие", – считает активист "Женских перспектив" Марта Чумало.

В качестве обоснования своих аргументов логичности новой трактовки сексуальных преступлений украинские общественники пользуются роликом полиции Великобритании, где получение согласия на половой акт сравнивается с предложением выпить чаю.

При этом в документе остались достаточно спорные моменты.

Основной вопрос, который едва ли не с самого начала обсуждается в юридических кругах, – каким образом доказать наличие или отсутствие согласия?

Законодатель не предусмотрел, каким образом идентифицировать его, поскольку в отношении "согласия" есть только одно примечание, которое ровным счетом ничего не объясняет. Тем самым создавая почву для различного рода манипуляций на "сексуальном фронте", включая шантаж со стороны лиц, внезапно посчитавших себя жертвами насилия.

Еще один ряд "подводных камней" закона – новые формулировки статей за изнасилование (ст.152 УК Украины) и сексуальное насилие (ст.153 УК Украины). Первая из них была выписана так, что лицом, которое совершило такое деяние, может быть исключительно мужчина.

Речь идет о юридической конструкции, где говорится о том, что потерпевшим в данном составе преступления является лицо, которое испытало "вагинальное, анальное или оральное проникновение". Ведь очевидно, что в случае недобровольного полового акта со стороны женщины в отношении мужчины, как такового "проникновения" в тело жертвы не происходит.

На другую очевидную коллизию в своих выводах обращало внимание и Главное научно-экспертное управление парламента при оценке закона 2227-VIII. Здесь указали, что при определенных обстоятельствах виновные лица (скорее всего, имелись в виду женщины-насильницы) смогут избегать уголовной ответственности, когда речь идет о "проникновении в тело потерпевшего". Дело в том, что их действия отныне будут подпадать под ст.154 УК Украины, а не профильную статью об изнасиловании.

В результате этого казуса с "проникновением" за недобровольную половую связь взрослой женщине с несовершеннолетним будет грозить как максимум арест на полгода, в то время как за аналогичные действия с несовершеннолетней мужчине "светит" от 7 до 12 лет тюрьмы. А за секс с женой, которая постфактум (в силу, например, бытовой ссоры, разногласий из-за детей, собственности и т. п.) решит написать на него заявление, – от 3 до 5 лет заключения.

Третьим нонсенсом является формулировка, где гениталии (речь идет о мужском половом органе) отнесены к категории "предметов", которыми пользуется насильник. Фактически часть организма сильной половины человечества законодатель трактовал как сторонний предмет.

Каким образом правоохранители намерены рубить эти и другие "гордиевы узлы", дабы не допустить превращения новелл Уголовного кодекса в бич для мужчин, – покажут время и судебная практика. По информации автора этих строк, в настоящее время силовики ожидают детальных разъяснений в части применения на практике норм закона 2227-VIII.

По материалам: strana.ua