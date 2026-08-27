Життя На Київщині розкрито злочинну мережу - вивозили молодих дівчат для сексуальної експлуатації за кордоном

2026-08-27 10:36

На Київщині вербували дівчат від 17 до 35 років для подальшої сексуальної експлуатації в країнах Азії. Про це повідомляє нацполіція.

Група осіб в телеграмі пропонували жінкам нібито високооплачувану роботу, а замість цього фактично брали в «сексуальне рабство».

Однією з таких пропозицій зацікавилася 25-річна дівчина, яка шукала можливість заробити гроші на лікування матері.

Днями вона мала вирушити автобусом з Києва до Кишинева, а звідти – до Бейрута у Лівані.

На щастя, правоохоронці запобігли її виїзду за кордон та затримали ймовірного організатора.