Життя На Київщині розкрито злочинну мережу - вивозили молодих дівчат для сексуальної експлуатації за кордоном

2026-08-27 10:36

На Київщині вербували дівчат від 17 до 35 років для подальшої сексуальної експлуатації в країнах Азії. Про це повідомляє нацполіція.

Група осіб в телеграмі пропонували жінкам нібито високооплачувану роботу, а замість цього фактично брали в «сексуальне рабство».

Однією з таких пропозицій зацікавилася 25-річна дівчина, яка шукала можливість заробити гроші на лікування матері.

Днями вона мала вирушити автобусом з Києва до Кишинева, а звідти – до Бейрута у Лівані.

На щастя, правоохоронці запобігли її виїзду за кордон та затримали ймовірного організатора.

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