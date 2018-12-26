Детали фото + видео Не пропусти! 8 января в Национальной оперетте - Сорочинская ярмарка

2018-12-26 14:35 84

Атмосфера, переданная в оперетте «Сорочинская ярмарка», невероятна по своей насыщенности и колориту! Если Вы хотите побывать в Сорочинцах, не обязательно ехать в Полтавскую область.  Приходите 8 января в Национальную оперетту Украины и Вы станете свидетелями ярких, интересных и смешных событий из жизни простого украинского народа.

Именно здесь Вы поймете, что на таких мероприятиях обычно и случаются самые невероятные чудеса в жизни украинцев. Ведь в такие дни жизнь простого народа начинала бурлить, напоминая зажигательное яркое шоу с веселыми песнями, танцами, искренней любовью, шутками и гоголевской мистикой. Здесь – на Сорочинке - всегда царила праздничная атмосфера, которую не в состоянии были победить никакие силы зла.

«Сорочинская ярмарка» – это масштабный национальный проект, в котором представлены богатство украинских народных промыслов, широта украинской души и народной мудрости, украинский мелос и колоритный юмор. Зрители в считанные мгновения переносятся в шумное яркое действо, во время которого с увлечением следят за судьбами главных героев, умеющих без оглядки по-настоящему любить, дружить, сочувствовать, быть искренними и жить с широким открытым сердцем.

Один только образ неподражаемого Афанасия Ивановича в блестящем исполнении н. а. Украины Николая Бутковского чего стоит!

«Сорочинская ярмарка» – это яркий образец украинской классической оперетты, основоположником которой является в Украине А. Рябов.
Напомним, что в 2010 году «Сорочинская ярмарка» в версии от Национальной оперетты была удостоена престижной театральной премии «Киевская Пектораль» как «Лучший музыкальный спектакль».

«Такое незабываемое театральное шоу можно увидеть только в Киеве. Гениальный спектакль!!! Спасибо за прекрасный вечер…» – восторженно пишет  в Книге отзывов один из зрителей, побывавших на спектакле.

Режиссер-постановщик – н. а. Украины Богдан Струтинский

Дирижер – Игорь Ярошенко

Балетмейстер-постановщик – н. а. Украины Александр Сегаль

Когда: 08 января (вторник).

Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)

Начало в 19:00

Для справок: +38 (044) 289-53-31, (063) 674-43-34, (050)719-73-90; e-mail: kiev.operetta@gmail.com

Билеты ТУТ

… в публикации использованы материалы пресс-центра КНАТО.

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