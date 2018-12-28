Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК Из-за непогоды в аэропортах Украины отменяют и задерживают рейсы

2018-12-28 12:14 135

Из-за сложных погодных условий в аэропортах Киев (Жуляны) и Львов отменено четыре рейса, в аэропорту Борисполь наблюдаются задержки рейсов.

Согласно собранным УНН данным онлайн-табло аэропортов, сегодня в аэропорту Киев отменен рейс в Шарм-эль-Шейх, он должен был вылететь в 17:10. В Киев в 9:20 должен был прибыть рейс из Шарм-эль-Шейха, однако он тоже отменен.

В аэропорту Борисполь задерживается рейс в Ниццу на четыре часа. Он должен был вылететь в 8:15, сейчас вылет ожидается в 12:00. Рейс в Алматы должен был вылететь в 12:30, теперь ожидается в 13:10. Самолет в Шарм-эль-Шейх должен был вылететь в 18:10, сейчас ожидается в 20:30.

Рейс, который должен был прибыть в Борисполь из Алматы в 11:30, сейчас ожидается в 12:02. Рейс из Шарм-эль-Шейха должен был прибыть в 13:05, теперь ожидается в 13:50.

Еще один рейс из Шарм-эль-Шейха должен был прибыть в 16:45, а ожидается в 18:35. Самолет из Бангкока должен был прилететь в 17:55, а ожидается в 18:14. Также самолет из Днепра должен был прибыть в 10:15, ожидается в 10:30.

В аэропорту Львов отменили два рейса – один в Варшаву и один из города Быдгощ в Польше.

 

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