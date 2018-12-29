Детали Бродский лечит сына от наркозависимости и просит СМИ его не беспокоить

2018-12-29 10:56 174

Сын Михаила Бродского Юрий лечится от наркотической зависимости в одной из частных клиник Киева. В 2018 году он дважды лежал в стационаре и продолжает получать психологическую помощь наркозависимым в частном порядке.

О проблемам в семье Бродских журналистам сообщили люди из близкого окружения, чтобы СМИ поменьше беспокоили главу семейства Бродских в трудные минуты.

«Юра редко пил что-то крепче вина. Он постоянно работал, Моня (Михаил Бродский. – Ред.) повесил на него много обязанностей. Чтобы не подвести болеющего отца, около года назад Юра решил поддерживать активность наркотиками. Думал, что метамфетамин поможет успевать больше. Получилось хуже – привыкание, потом несколько срывов», - говорит источник.

По его словам, поняв, что подсел, Юрий самостоятельно обратился в клинику за квалифицированной помощью. Предполагалось, что проблему решить будет не сложно, потому лечение проходило в Киеве. Но злую шутку с сыном Михаила Бродского сыграл отдых за границей. Вначале он сорвался весной, а позже - летом в Италии. После этого, Бродский-старший поставил сыну ультиматум: вылечиться либо потерять право участия в семейном бизнесе. «Он просит СМИ убавить пыл и поменьше его дергать», - добавляет все тот же источник.

К слову, пролистав страницу Юрия в Фейсбуке, мы убедились, что он действительно отдыхал за границей в указанное время: весной Бродский-мл. не забыл отметить в соцсети своё возвращение домой, а летом находился в Италии.

Источник добавляет, что именно под воздействием наркотиков Юрий Бродский написал свой знаменитый пост про восстановление Киевского речного порта. 25 августа 2017 года он опубликовал: «Вот это моя цель ,хочу воссоздать Киевский Порт , но на это понадобиться потратить немного времени жаль только государство пока не видит в портах такой перспективы!».

Запись была сделана под воздействием галлюциногенных грибов, о чем говорит человек из окружения семьи Бродских. По его словам, после этого Михаил Юрьевич попросил сына поменьше писать в Фейсбук т.к. из-за сильного воздействия амфетаминов он допускает много ошибок в записях и комментариях. Вот несколько подтверждений болезненного состояния Юрия:

Медики говорят, что эффект от амфетамина зависит от компании и настроения в человека, в котором он его употребляет. Многие начинают вести себя агрессивно и враждебно, что можно проследить в записях Юрия Бродского. Последствия амфетамина – истощение организма, галлюцинации, сердечный приступ. Возможен даже летальный исход.

Ранее СМИ сообщали о том, что Михаил Бродский решил вернуться в активную политику, но у него возникли проблемы.