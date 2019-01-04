Детали АНОНС 13 января в Национальной оперетте - моноспектакль «Любовная отповедь мужчине…» по Маркесу

2019-01-04 15:54 168

13 января в Киевском национальном академическом театре оперетты на новой сценической площадке - Сцене 77 - покажут драматический моноспектакль по пьесе Г. Г. Маркеса «Любовная отповедь мужчине, который сидит в кресле…»

Постановка создана по мотивам пьесы колумбийского писателя, лауреата Нобелевской премии, яркого представителя литературы «магического реализма» Габриеля Гарсиа Маркеса «Любовная отповедь мужчине, который сидит в кресле…»

Как известно, в произведениях Маркеса всегда царят чары и магия, вплетенные в реальность повседневной жизни.

«Любовная отповедь мужчине…» - попытка разобраться в себе через поиск смысла в собственной супружеской жизни длиною в25 лет.

Властная, красивая, умная женщина обращает свой монолог к мужчине, который сидит в кресле... Но кресло пусто, в оркестровой яме - пусто, музыканты - в ложе. Только Она и Музыка. Тогда кто же слышит этот ответ, лирический, гневливый, страстный?.. Прислушиваются ли мужчины к шептанию или даже крику женской души? Габриель Гарсиа Маркес считает, что мужчины не слышат женщин.

Откровенное обращение женщины к мужчине интерпретировано художественным руководителем Театра, режиссером, н. а. Украины Богданом Струтинским так, чтобы в конечном итоге она была услышана. Кем? Нами зрителями. Женщинами, которые ищут вечного смысла – Любви. И мужчинами, которые здесь, рядом, в кресле...

В одном из эпизодов, после искренних и красноречивых слов, хрупкая женщина в черной рубашке - с длинным галстуком вместо ожерелья на обнаженной шее -танцует... Звучит латиноамериканская мелодия. Музыканты рядом - в зрительской ложе. Дирижер Сергей Дидок играет с ансамблем на аккордеоне. Оркестровая яма - территория героини. Она дирижер своей жизни. Женщина и музыка в представлении "Любовная отповедь мужчине…» звучат в унисон.

- Музыка Пьяццоллы очень популярна. Она замечательна в исполнении разных музыкальных инструментов и она удивительно подходит для выражения душевного состояния героини. Музыка передает ее воспоминания о любви, печаль и плач, иногда - агрессию. Музыка воспроизводит эмоции, ощущения героини, их легкость, эфир.

В представлении звучат самые популярные мелодии Астора Пьяццоллы: Oblivion, Adios Nonino и Libertango. А также менее известные произведения композитора.

- Думаю, что Пьяццолла – это попадание в десятку в этом представлении, – считает дирижер-постановщик Сергей Дидок. - «Любовный монолог» - необычайное представление, которое может напомнить зрителям их собственные отношения, неожиданно открывая каждому что-то свое, личное. «Любовную отповедь мужчине…» можно сравнить с визитом к психологу – все, как на ладони, но невозможно предугадать, какая тайна откроется в следующий миг.

Сюжет закручивается вокруг решения, которое принимает героиня. И оно окончательное. Но сначала нужно выговориться. Наконец-то, после стольких лет молчания Грасиэла не сдерживает себя ни в словах, ни в чувствах, ни в действиях. Она кричит мужу: «Если тебя осудят на Страшном Суде, то за то, что дома у тебя жила любовь, а ты его не разглядел!».

Всю роскошь, богатствои безотрадные рассветы многих лет жизни она отдала бы за то, чтобы вернуть то время, когда в старой хижине–их прежнем доме - царила Любовь.

В главной роли - з. а. Украины Ася Середа-Голдун

Когда: 13 января (воскресенье)

Начало в 16:00

Где: Национальная оперетта Украины (г.Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро "Олимпийская")



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