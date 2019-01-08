Украина В Виннице на Рождество ограбили колядников

2019-01-08 18:00 138

В Виннице двое неизвестных отобрали у двух несовершеннолетних детей мобильные телефоны и деньги во время Рождественского вечера.

В Виннице правоохранители задержали двух злоумышленников, ограбивших колядников - двух несовершеннолетних детей. Об этом во вторник, 8 января, сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Указано, что событие произошло 7 января около 19:00 на улице О. Антонова.

"Двое неизвестных ограбили 11-летнего сына заявительницы и его 12-летнего товарища, которые колядовали в Рождественский вечер. Грабители завладели их мобильными телефонами и деньгами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские установили злоумышленников, причастных к этому правонарушению.

"Ими оказались ранее судимые 31-летний житель областного центра и его 19-летний напарник, место жительства которого устанавливается. Похищенные у детей деньги в сумме 277 гривен и мобильные телефоны правоохранители изъяли", - доложили в полиции.

Сейчас злоумышленники задержаны в процессуальном порядке. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Также полицейские проверяют правонарушителей на причастность к совершению других преступлений.

Следственным отделом Левобережного отделения полиции открыто уголовное производство по статье грабеж, которая предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.