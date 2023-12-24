Жизнь Снег, дождь и похолодание: синоптик рассказала о погоде в Украине на Сочельник и Рождество

2023-12-24 12:30

 

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода будет в Украине на Сочельник и Рождество.

Об этом она написала на своей странице в Фейсук.

Так, в этом году верующие Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви впервые будут отмечать Рождество 25 декабря.

По словам Диденко, в эти дни ожидается ветер, с периодическим снегом. В ночь на Рождество с похолоданием до -2-6 градусов, а днем 25 декабря существенно потеплеет, до +4+9 градусов, на юге и юго-западе до +10+13 градусов. Днем на Рождество снег перейдет в дождь.

24-25 декабря будет ветрено, порывы западного ветра могут достигать 15-22 метров в секунду.

В Киеве 24-25 декабря ожидается сильный ветер. Завтра – временами небольшой снег, мокрый снег, около нуля. В ночь на Рождество похолодание до -5 градусов. Днем в столице резко потеплеет до +7 градусов и пройдет дождь.

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