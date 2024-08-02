В Виннице СБУ задержала 17-летнего диверсанта, который бросил "коктейль Молотова"в ТЦК

Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Виннице агента ФСБ, пытавшегося сжечь одно из админзданий ТЦК на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника "по горячим следам" после того, как он бросил "коктейль Молотова" в стену военкомата и снял возгорание на камеру собственного телефона.
По данным следствия, фигурантом оказался 17-летний житель Одессы, весной этого года попавший в поле зрения ФСБ из-за поисков быстрого заработка в интернете.
На одном из таких сайтов молодой человек изложил свое резюме, на которое ответил представитель российской спецслужбы. За деньги он предложил одесситу совершать поджоги объектов военной инфраструктуры и автомобилей украинских защитников.
После "тестовых" задач в виде фотофиксации локаций Сил обороны в Одессе россияне "отправили" своего приспешника в Винницкую область. Там диверсант должен был поджечь здание ТЦК.
После этой задачи диверсант должен был продолжить серию поджогов на территории Житомира. Однако Служба безопасности сорвала вражеские планы.
Во время обысков у фигуранта изъята самодельная зажигательная смесь и мобильный телефон, который он использовал для съемки преступления и общения с россиянами.
Задержанному сообщили о подозрении в диверсии, совершенном в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.