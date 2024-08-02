Жизнь В Виннице СБУ задержала 17-летнего диверсанта, который бросил "коктейль Молотова"в ТЦК

2024-08-02 09:29

Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Виннице агента ФСБ, пытавшегося сжечь одно из админзданий ТЦК на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника "по горячим следам" после того, как он бросил "коктейль Молотова" в стену военкомата и снял возгорание на камеру собственного телефона.

По данным следствия, фигурантом оказался 17-летний житель Одессы, весной этого года попавший в поле зрения ФСБ из-за поисков быстрого заработка в интернете.

На одном из таких сайтов молодой человек изложил свое резюме, на которое ответил представитель российской спецслужбы. За деньги он предложил одесситу совершать поджоги объектов военной инфраструктуры и автомобилей украинских защитников.

После "тестовых" задач в виде фотофиксации локаций Сил обороны в Одессе россияне "отправили" своего приспешника в Винницкую область. Там диверсант должен был поджечь здание ТЦК.

После этой задачи диверсант должен был продолжить серию поджогов на территории Житомира. Однако Служба безопасности сорвала вражеские планы.

Во время обысков у фигуранта изъята самодельная зажигательная смесь и мобильный телефон, который он использовал для съемки преступления и общения с россиянами.

Задержанному сообщили о подозрении в диверсии, совершенном в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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