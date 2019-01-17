Детали Костянтин Усов: «бютівець» Кожем’якін має бути допитаний як свідок у справі нападу на депутата з Кривого Рогу.

2019-01-17 13:34 126

«Якщо пан Кожем’якін самостійно не звернеться до слідчого Криворізького відділу поліції, аби під присягою повторити свою слова про замовників нападу на криворізького депутата, - то він брехун, а не генерал», - таку заяву народний депутат Костянтин Усов зробив з трибуни Верховної Ради 16 січня.

Днем раніше народний депутат від «Батьківщини» Андрій Кожем’якін на засіданні погоджувальної ради сказав, що йому відомий замовник нападу на активіста криворізької організації Юлії Тимошенко – Вадима Мірзояна. Нардеп Кожем’якін стверджує, що до справи побиття криворіжця має стосунок Костянтин Усов.

У відповідь нардеп від Кривого Рогу Усов заявив: «Детективний талант Кожем’якіна відомий українцям ще з часів, коли він офіційно пропонував нагородити державним орденом колишнього народного депутата від «БЮТ» Лозинського, голованівського вбивцю, який відсидів понад десять років за те, що влаштував сафарі на людину». Усов заперечив будь-яку причетність до злочину та нагадав, що це вже не перший випадок нападів на активістів у Кривому Розі. Нардеп підкреслив: особисто неодноразово звертався до Міністерства внутрішніх справ а генеральної прокуратури з вимогою знайти та покарати винних. Також Усов наголосив, що його політичний опонент Кожем’якін, перебуваючи на посаді голови парламентського комітету із забезпечення правоохоронної діяльності для захисту активістів не зробив нічого. «Стерильно, повний нуль», - заявив Усов. - «Виключно використовує свою посаду голови комітету для дискредитації політичних опонентів».

Криворізький нардеп повідомив, що подає до суду на Кожем’якіна, а також зазначив: «як офіцер, Кожем’якін має до кінця поточного тижня звернутися до органів Національної поліції в Кривому Розі з клопотанням, щоб його допитали як свідка у слідчого судді. Там він буде мати можливість повторити всі свої байки про мене, тільки тепер, під присягою, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо недостовірні повідомлення про злочин. Це його єдиний шанс довести, що він генерал, а не безвідповідальний балакун».