ВІЙНА В Україні Рашисти примусово мобілізували більше 46 тисяч українців з тимчасово окупованих територій

2025-11-19 10:31

Ворог примусово мобілізувала 46 тисяч 327 українців із тимчасово окупованих територій. Про це заявив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов на Третій міжнародній конференції CrimeaGlobal. Understanding Ukraine through the South, передає Укрінформ.

За даними Коордштабу, у Донецькій області росіяни мобілізували 5 368 українців, у Луганській - 4 650, у Запорізькій - 560, у Херсонській - 478. У Криму мобілізували 35 272 осіб, у Севастополі - ще 5 368.

За словами Усова, ці дані мобілізації стосуються періоду з лютого 2022 року по липень 2025 року. Їх здобула українська військова розвідка, і російська сторона їх підтвердила. Він додав, що 16% полонених, які перебувають в українських таборах для військовополонених, є громадянами України, з них 6% - кримчани.

Усов також повідомив, що до Верховної Ради планується внести законодавчі зміни, які передбачатимуть неповернення до РФ українців із тимчасово окупованих територій під час обмінів.

"Маємо приймати правильне рішення, коли йде запит від російської сторони на їх обмін, тому що відбувається обмін українців на українців. Ми маємо робити все, щоб вони не поверталися до РФ, а залишалися в Україні", - наголосив він.

Секретар Коордштабу додав, що стосовно деяких українців, які перебувають у полоні на території України, вітчизняні суди вже ухвалили виправдувальні вироки.

"Ми чекаємо, щоб їх звільнили з таборів", - зазначив Усов.