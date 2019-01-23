Детали 1 февраля в Национальной оперетте состоится Международный шоу-концерт

2019-01-23 19:11 243

 

Совместный музыкальный проект Киевского национального академического театра оперетты и Посольства Румынии в Украине.

Национальная оперетта Украины продолжает искать новые музыкальные форматы и экспериментировать со стилями. Благодаря этому, украинские зрители 1 февраля смогут увидеть уникальный концерт, созданный в рамках международного сотрудничества Театра с Посольством Румынии.

Впервые в Украине на сцену выйдет дуэт 2 GENTS, который основали талантливые румынские музыканты - Чиприан РОГОЖАНЫ (перкуссия) и Дору Тодоруц (вокал). Классические и популярные мелодии в их исполнении приобретают новое оригинальное звучание и яркую выразительность. На родине дуэт уже получил широкую известность и прошел в полуфинал Национального отбора для участия в песенном конкурсе «Евровидение-2019».

В Киеве музыканты исполнят «If I were a rich man» из мюзикла «Скрипач на крыше», «O, bella ciao», «Lacrimosa», «Nothing else matters» и многие другие известные произведения. Они будут выступать вместе с румынской оперной певицей Ириной Баянц (сопрано). Глубину и эмоциональность их выступлению придаст хор Национальной оперетты Украины при участии симфонического оркестра театра.

 

Дирижер-постановщик концерта - заслуженная артистка Украины Оксана

Когда: 1 февраля, пятница

Где: Национальная оперетта Украины

Начало в 19:00

Билеты можно заказать по телефонам: (063) 674-43-34, (050) 719-73-90

или ТУТ: http://operetta.com.ua/event/kontsert-za-pidtrimki-rumunskogo-posolstva-v-ukrayini/

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Завтра суд Киева вынесет приговор по госизмене бывшего непрезидента Януковича

2019-01-23 11:43 390

Роналду оштрафовали почти на €19 миллионов и присудили 23 месяца тюрьмы

2019-01-22 20:00 624

документ 100-летие Соборности Украины: история объединения Запада и Востока, символы и традиции праздника

2019-01-22 10:13 696

Экономический форум в Давосе: Промышленная революция, угрозы и новые модели мира

2019-01-22 09:40 606

Еще новости в разделе "Детали"

1 февраля в Национальной оперетте состоится Международный шоу-концерт

2019-01-23 19:11 243

Гриценко со свитой отравляется на фестиваль тщеславия в Давос. А на избирательную кампанию нет денег?

2019-01-23 14:53 309

Борис Колесников: Порошенко – это продукт Левочкина, Бойко и Фирташа

2019-01-23 08:07 702

Эксперт: с Томосом у Порошенко что то пошло не так

2019-01-22 22:15 945
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

1 февраля в Национальной оперетте состоится Международный шоу-концерт 2019-01-23 19:11 243
Гриценко со свитой отравляется на фестиваль тщеславия в Давос. А на избирательную кампанию нет денег? 2019-01-23 14:53 309
Борис Колесников: Порошенко – это продукт Левочкина, Бойко и Фирташа 2019-01-23 08:07 702
Эксперт: с Томосом у Порошенко что то пошло не так 2019-01-22 22:15 945

Лента

22:00 Грейпфрут может в 3-7 раз усиливать действие лекарств - Супрун
21:30 Рева пояснил, на сколько украинцам поднимут пенсии весной
21:00 Диетологи назвали "вредные" продукты, которые важно употреблять
20:30 ЧП с кораблями у Крыма: погибли 22 моряка
20:00 Украина вышла из трех соглашений по СНГ: что теперь будет
19:30 Украинцы растаможили около 44 тысяч "евроблях"
19:11 1 февраля в Национальной оперетте состоится Международный шоу-концерт
19:00 Снег парализовал Киев - на дорогах пробки 9 баллов. Карта
18:30 Опубликован список экстренных номеров для застрявших в снежных заносах по всей Украине
18:00 В ВР назвали последствия действия моратория на проверки бизнеса