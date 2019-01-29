Детали 8 и 9 февраля на сцене Национальной оперетты покажут эксцентричную трагикомедию Жана Ануя «Оркестр»

2019-01-29 21:37 165

Мы часто воспринимаем оркестр, как единственный безупречный механизм, создающий звуки. Мы видим взлеты дирижерской палочки, синхронное движение смычков, четкость и слаженность всех «составляющих». Однако мы очень редко задумываемся, что каждая частица оркестра - это, прежде всего, Человек с душой, своей историей, взлетами и падениями. Жизнь артистов зрителям, как правило, кажется особенной - полной творчества, успехов, приключений, любви поклонников и безмятежности. Но «Оркестр» Жана Ануя поднимает занавес и позволяет увидеть настоящего человека за маской профессиональной улыбки.

«На сцене не скандалить! Публика смотрит на нас, даже когда мы не играем. Улыбки... Очарование... Можно говорить все, что угодно, и при этом улыбаться». Это, пожалуй, ключевая фраза, которая определяет суть не только пьесы «Оркестр», но и многих закулисных отношений вообще. Элегантно отпускать друг другу шпильки - целое искусство. А тем более, если речь идет о женском коллективе. Чем еще заниматься во время перерывов, как ни оттачивать друг на друге едкие реплики, смеяться, подкалывать собеседницу?.. Или плести интриги вокруг одного-единственного мужчины, играющего в оркестре? В чем же еще попытаться показать свое превосходство, скрывая неудачи и недостатки, как ни в этом удивительном «обмене любезностями»? Ведь если бы превосходство в самом деле существовало, вряд ли бы одна из этих дамочек играла в сомнительном «оркестрике», гастролируя для развлечения публики по санаториям. И личная жизнь, наверное, не вызывала бы столько сомнительных кривотолков. Но ничего подобного у героинь пьесы нет.

Длительное совместное пребывание не обязательно объединяет людей вокруг одного и того же дела. Так почему бы забавы ради не пытаться создать себе другой образ? Или насочинять всевозможные легенды о своей жизни, самой поверить в них и заставить поверить других? И все бы ничего, но за всей этой бравадой внезапно оказывается настоящая жизненная драма... Но даже при таких условиях артистам надо выходить на сцену и, скрывая эмоции, развлекать публику. Жан Ануй говорил, что в его произведении можно насчитать до 98 различных смыслов. Впрочем, режиссер-постановщик Анна Горская решила пойти дальше и добавить спектаклю провокационности и новизны. Именно поэтому все женские роли в спектакле исполняют не женщины, а... невероятно мужественные и привлекательные МУЖЧИНЫ! Да-да. Вы не «ослышались».

Итак… Эксцентричная трагикомедия на 1 действие. Спектакль состоится на новой сцене Национальной оперетты Украины – Сцене «77», под крышей.

Когда: 8 и 9 февраля, пятница и суббота.

Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»).

Начало в 19:00

Справки по телефонам: (063) 674-43-34, (050) 719-73-90

Билеты ТУТ: http://operetta.com.ua/event/orkestr/