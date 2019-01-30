Детали Киев попал в топ-6 самых многоснежных городов Европы

2019-01-30 21:15 99

 

Киев занял шестое место в рейтинге самых многоснежных городов Европы и стоящих того, чтобы их посетили туристы.

Столица Украины заняла шестое место в рейтинге самых многоснежных городов Европы и стоящих того, чтобы их посетили туристы. Об этом сообщила австрийская газета Der Standard.

"Украинская столица на берегу Днепра - это архитектурный драгоценный камень, который действительно сияет под белым покровом снега. В среднем с 13 снежными днями в месяц с декабря по март этот город занимает шестое место", - говорится в статье.

При этом издание отмечает, что город недорогой для туристов, а также дает предложения, как провести выходные в заснеженном Киеве.

"Киев в снегу следует открывать при длительной зимней прогулке. К важнейшим историческим памятникам города принадлежит Киево-Печерский монастырь, Печерская лавра ..., Софийский собор, который имеет 13 зеленых и золотых куполов, отражающих лучи зимнего солнца", - пишет газета .

В то же время пообедать рекомендуется "типичным украинским хот-догом" - "киевской перепичкой", после чего можно прогуляться берегами Днепра. Иногда река вообще замерзает, и ее можно осторожно пересечь пешком, подчеркивает издание.

Второй день в Киеве советуют посвятить осмотру многочисленных памятников столицы. Также любителям истории предлагается посетить Национальный музей Чернобыль.

Указано, что в перечне наиболее снежных городов Европы также оказались Каунас (Литва), Осло (Норвегия), Турку (Финляндия), Вильнюс (Литва), Таллинн (Эстония) и финские Хельсинки (первое место с 17 снежными днями в каждом зимнем месяце).

Известно, что рейтинг составил известный сайт по поиску жилья для отдыха Holidu в сотрудничестве с сайтом Worldweatheronline. Базируется он на среднемесячном количестве снежных дней на протяжении декабря-марта (2009-2017 гг.). Всего сравнивались 372 европейских города.

Ранее стало известно, что Киев в 2018 году посетили 1 млн 930 тысяч иностранцев.

Также сообщалось, что Украина оказалась в рейтинге стран со средней опасностью для туристов.

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