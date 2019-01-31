Детали Что делать, если приглашение на выборы не пришло

2019-01-30 23:00 150

 

Если не пришло приглашение на выборы, то это не причина отказываться голосовать. Что нужно делать в такой ситуации?

Приглашение на президентские выборы 2019 должны разослать до 25 марта.

Стоит запомнить, что отсутствие приглашения не лишает вас права проголосовать на избирательном участке в списках, которого вы числитесь.

– Если вы не получили приглашение, то стоит обратиться в участковую комиссию по месту регистрации и проверить себя в списках. Они есть на каждом участке в распечатанном виде и их должны по первой же просьбе представлять.

Второй способ – это проверить списки через Сервис Государственного реестра избирателей. Там необходимо зайти в Кабинет избирателя и открыть раздел Проверка включения. Там необходимо ввести некоторые персональные данные, а потом система покажет в списках, какого участка вы числитесь.

Если вам не удалось себя нигде обнаружить, то необходимо с паспортом обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей по месту регистрации.

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