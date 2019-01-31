Политика Полторак: Россия не отказалась от планов захватить Украину

2019-01-31 19:30 90

Министр обороны Степан Полторак считает, что Российская Федерация не отказалась от планов захватить Украину.

Об этом он заявил на заседании комитета реформ Минобороны и Вооруженных сил.

Полторак подчеркнул, что Россия не отказалась от попытки захватить территорию Украины.

«Она не отказалась от агрессии и попытки захватить нашу территорию «, — отметил он.

Он также добавил, что за два года в рамках реформирования Вооруженных сил Украины удалось достичь две трети от поставленных целей. Кроме того, уточнил, что 2019 год будет более комплексным в плане реформ.

Напомним, ранее Полторак заявил, что Вооруженные силы Украины в этом году получат 20 образцов нового вооружения. Он также отметил, что в оборонном ведомстве ведется работа по переходу ВСУ на новый уровень развития.

До этого он заявлял, что Россия не заставит Украину отказаться от прохода через Керченский пролив.

«На такой шаг мы не согласимся, ни одного клочка своей земли мы не отдадим, и, конечно, мы не откажемся от нашего законного права, согласно всех международных обязательств, морского права, международных договоров, проходить через Керченский пролив», — отметил Полторак.