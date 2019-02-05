Мир В Европарламенте заявили, что Россия больше не стратегический партнер ЕС

2019-02-05 11:00 183

 

Пока Россия продолжает оккупировать Украину, сотрудничеству с ней почти нет места

Члены комиссии Европарламента по иностранным делам поддержали доклад депутата от Латвии Сандры Калниете о том, что Россию нельзя считать стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейской народной партии, в которой состоит Калниете.

"В нынешних условиях Россия больше не может считаться стратегическим партнером. ЕС должен направить четкий сигнал о дальнейших санкциях, если незаконные действия России продолжатся", - заявила депутат от Латвии.

Она отметила, что необходимо усиливать санкции до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию, в том числе она упомянула аннексию Крыма и компании по дезинформации, проводимые российской разведкой.

"Существует много разных взглядов на будущее отношений между ЕС и Россией. Однако я полагаю, что для каких-либо рамок сотрудничества очень мало места, пока Россия продолжает оккупировать Украину и выступает против других европейских стран", - отметила Калниете.

В то же время депутат подчеркнула, что нужно больше поддерживать гражданское общество в России и выступила за "избирательное взаимодействие".

Напомним, Украина совместно с международными партнерами по антироссийской коалиции готовит "Азовский пакет" санкций в ответ на незаконную агрессию России в Керченском проливе.

 

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