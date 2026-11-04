Економіка Туреччина розпочинає будівництво розкритикованого ЄС газопроводу до Кіпру

2026-11-04 11:31

Турецька влада оголосила про дослідження морського дна у межах підготовки до будівництва газопроводу до Північного Кіпру. Навігаційне попередження NAVTEX діятиме з понеділка до 31 грудня. Про це інформує The Cyprus Times.

Меморандум про будівництво газопроводу турецька влада та влада окупованої частини Кіпру підписали 10 липня. Тоді віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз заявив, що цей крок в енергетичній галузі стане історичним поворотним моментом у співпраці сторін.

Газопровід пролягатиме від Анамура в турецькій провінції Мерсін до електростанції Текнеджик поблизу Кіренії.

Проєкт передбачає прокладання двох паралельних труб діаметром 56 см кожна. Така система дасть змогу транспортувати природний газ в обох напрямках - із Туреччини на Кіпр і з Кіпру до Туреччини.

Загальна довжина трубопроводів становитиме 101 км, із яких 97 км проходитимуть дном Левантійського моря.

Проєкт не отримав одностайної підтримки. Постійна представниця Республіки Кіпр при ООН Марія Майкл надіслала генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу лист із протестом проти домовленості між Туреччиною та окупаційною владою щодо зведення газопроводу.

Майкл назвала підписання меморандуму навмисним провокаційним кроком Туреччини, що порушує міжнародне право, зокрема відповідні резолюції Ради Безпеки ООН.

Вона також заявила, що угода є нікчемною та не має юридичної сили, оскільки утворення, створене в окупованій частині Республіки Кіпр, не має міжнародної правосуб’єктності.

Критику висловив і Європейський Союз. У липні очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас закликала Туреччину поважати суверенітет Республіки Кіпр, зазначивши, що Євросоюз очікує від Анкари поваги до суверенітету та суверенних прав усіх держав-членів.