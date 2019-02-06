Детали фото 22 и 23 февраля в Национальной оперетте состоится ПРЕМЬЕРА рок-оперы «БЕЛАЯ ВОРОНА»

2019-02-06 14:42 120

Напомним, что поэма «Белая ворона» была написана Юрием Рыбчинским еще в 1989 году. Темой произведения стала история Жанны д'Арк, возглавившей борьбу французского народа во времена Столетней войны. Впервые в истории - во время этой войны за национальное освобождение французов от английского порабощения - из народности формировалась нация.

Поэт Юрий Рыбчинский рассказывал, что выбирал для своего произведения значимый персонаж, жертвенный и величественный. Именно такой он метафорически изобразил Жанну:

«Удивительная дочь родилась,

Родилась в стае ворон.

Нерадивой, гордой, свободной

И уродом прозвали ее.

Потому что она была белой!

Не такой, как все крикуны»

В 1991 году совместно с композитором Геннадием Татарченко Юрий Рыбчинский создал первую украинскую рок-оперу «Белая Ворона», которая стала в то время настоящим художественным взрывом. Сложная, мелодичная, эмоциональная музыка в сочетании с мощными акцентами содержания… Рок-опера производила огромное впечатление на слушателей. Несколько раз «Белая ворона» ставилась на украинской сцене, а песни из рок-оперы исполнялись известными эстрадными певцами в разных странах.

Сегодня тема произведения приобретает новое, актуальное, в чем-то решающее для Украины значение. Пронизанные отчаянием судьбы, наполненные болью, горем и страданием души людей. Трагедии такого масштаба нередко приводят к формированию нации. Именно сегодня, как никогда, вопрос консолидации, единения людей становятся чрезвычайно важным для украинского народа. Версия рок-оперы «Белая ворона», созданная Национальной опереттой Украины - это видение настоящего сквозь аллегорические призмы искусства. Честно. Смело. Откровенно.

В настоящий момент подготовка к премьере идет полным ходом…

Ожидается, что в день премьеры Национальную оперетту посетят авторы рок-оперы «Белая ворона» - Юрий Рыбчинский и Геннадий Татарченко.

Постановочная группа:

Режиссер-постановщик - Максим Голенко

Балетмейстер-постановщик – Максим Булгаков

Дирижер-постановщик – Сергей Нестерук

Художник по костюмам – Алена Левченко

Сценограф – Владимир Ковальчук

В главных ролях:

Жанна – Тамара Ходакова, Екатерина Алексеева

Жульен – Евгений Прудник, Дмитрий Воронов

Когда: 22 и 23 февраля

Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Большая Васильсковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)

Начало в 19:00

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