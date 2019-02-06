Детали фото 22 и 23 февраля в Национальной оперетте состоится ПРЕМЬЕРА рок-оперы «БЕЛАЯ ВОРОНА»

2019-02-06 14:42 120

Напомним, что поэма «Белая ворона» была написана Юрием Рыбчинским еще в 1989 году. Темой произведения стала история Жанны д'Арк, возглавившей борьбу французского народа во времена Столетней войны. Впервые в истории - во время этой войны за национальное освобождение французов от английского порабощения - из народности формировалась нация.

Поэт Юрий Рыбчинский рассказывал, что выбирал для своего произведения значимый персонаж, жертвенный и величественный. Именно такой он метафорически изобразил Жанну:

«Удивительная дочь родилась,

Родилась в стае ворон.

Нерадивой, гордой, свободной

И уродом прозвали ее.

Потому что она была белой!

Не такой, как все крикуны» 

В 1991 году совместно с композитором Геннадием Татарченко Юрий Рыбчинский создал первую украинскую рок-оперу «Белая Ворона», которая стала в то время настоящим художественным взрывом. Сложная, мелодичная, эмоциональная музыка в сочетании с мощными акцентами содержания… Рок-опера производила огромное впечатление на слушателей. Несколько раз «Белая ворона» ставилась на украинской сцене, а песни из рок-оперы исполнялись известными эстрадными певцами в разных странах.

Сегодня тема произведения приобретает новое, актуальное, в чем-то решающее для Украины значение. Пронизанные отчаянием судьбы, наполненные болью, горем и страданием души людей. Трагедии такого масштаба нередко приводят к формированию нации. Именно сегодня, как никогда, вопрос консолидации, единения людей становятся чрезвычайно важным для украинского народа. Версия рок-оперы «Белая ворона», созданная Национальной опереттой Украины - это видение настоящего сквозь аллегорические призмы искусства. Честно. Смело. Откровенно.

В настоящий момент подготовка к премьере идет полным ходом…

Ожидается, что в день премьеры Национальную оперетту посетят авторы рок-оперы «Белая ворона» - Юрий Рыбчинский и Геннадий Татарченко.

Постановочная группа:

Режиссер-постановщик - Максим Голенко

Балетмейстер-постановщик – Максим Булгаков

Дирижер-постановщик – Сергей Нестерук

Художник по костюмам – Алена Левченко

Сценограф – Владимир Ковальчук

В главных ролях:

Жанна – Тамара Ходакова, Екатерина Алексеева

Жульен – Евгений Прудник, Дмитрий Воронов

Когда: 22 и 23 февраля

Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Большая Васильсковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)

Начало в 19:00

Билеты тут

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня Украину накроют дожди с мокрым снегом, ночью заметно приморозит

2019-02-06 10:12 336

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-02-06 08:39 528610

Порошенко анонсировал прохождение кораблей через Керченский пролив

2019-02-05 08:00 675

В Киеве начали работать инспекторы по парковке

2019-02-04 18:00 660

Еще новости в разделе "Детали"

фото 22 и 23 февраля в Национальной оперетте состоится ПРЕМЬЕРА рок-оперы «БЕЛАЯ ВОРОНА»

2019-02-06 14:42 120

фото ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2018» в номинации «Мэр года»

2019-02-06 10:39 216

Шлапак в команде Тимошенко будет заниматься скупкой голосов, как она это делала при Черновецком, – СМИ

2019-02-04 17:55 1071

фото ЛАУРЕАТЫ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2018» в номинации «Финансист года»

2019-02-04 11:52 507
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

фото 22 и 23 февраля в Национальной оперетте состоится ПРЕМЬЕРА рок-оперы «БЕЛАЯ ВОРОНА» 2019-02-06 14:42 120
фото ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2018» в номинации «Мэр года» 2019-02-06 10:39 216
Шлапак в команде Тимошенко будет заниматься скупкой голосов, как она это делала при Черновецком, – СМИ 2019-02-04 17:55 1071
фото ЛАУРЕАТЫ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2018» в номинации «Финансист года» 2019-02-04 11:52 507

Лента

видео 16:30 "Меня кинули, как лоха": Янукович вспомнил о соглашении по Майдану в 2014 году
15:46 Премьер Гройсман уверяет, что с годами на дорогах Украины будет меньше ям
15:12 Стала известна точная дата и место новой встречи Трампа с Ким Чен Ыном
14:45 Сытник против Луценко: НАБУ завело уголовное дело на заместителя генпрокурора
фото 14:42 22 и 23 февраля в Национальной оперетте состоится ПРЕМЬЕРА рок-оперы «БЕЛАЯ ВОРОНА»
14:16 Министр отправлен в отставку из-за необдуманной фразы про акции протеста
фото 13:44 В Киеве автобус переломился напополам наезда на "лежачего полицейского"
13:15 Вступил в силу закон о запрете продажи земель сельхозназначения до 2020 года
12:43 Как удалить сообщения в мессенджере Facebook - появилась новая опция
12:14 Отстраненная Супрун угрожает сорвать закупку вакцин и лекарств для больниц