Детали Определены номинанты на премию Global Gaming Awards 2019

2019-02-07 11:35 75

Уже ставшая традиционной церемония награждения лучших компаний и разработчиков в области азартных игр в этом году пройдет в Лондоне. Напоминаем, что предыдущее аналогичное мероприятие было проведено в Лас-Вегасе в октябре прошлого года – в рамках церемонии побед удостоились такие гиганты индустрии, как NetEnt, Mr. Green, Novomatic и так далее.

Лондонское мероприятие, шестое по счету, не обойдется без новшеств. Например, если в Лас-Вегасе победителей выбирали в 12 категориях, в том числе «Казино-курорт года», «Лучший слот», «Инновация года», то в Лондоне категорий станет еще больше – шестнадцать.

В этот раз тщательно отобранная судейская коллегия вновь определит лучшие компании азартного бизнеса, а также тех, кто в большей мере повлиял на его развитие в 2019 году. Получить премию даже за второе место на подобной церемонии – это уже успех и признание. Попали ли в список номинантов сайты, которые предлагают в Вулкан казино играть бесплатно, пока неизвестно.

За выявление победителей в этом году отвечают небезызвестные личности – генеральные директоры 888 Holding, Intralot, IGT International, NetEnt и другие. Всего в процессе голосования будут принимать участие более 70 человек. Те компании, которые получат право называться лучшими на Global Gaming Awards London 2019, будут названы 4 февраля в Hippodrome Casino.

Как отметили представители судейской коллегии, они определят первое и второе место для каждой из 16 категорий. Число претендентов, которые поборются за победу в каждой номинации, ограничено 10 участниками. Напомним, что ранее, в декабре 2018, видные представители бизнеса совместными усилиями уже определили и утвердили шорт-лист претендентов на премию. Если какие-то претенденты наберут одинаковое количество голосов для первого места, победителя определят по количеству баллов за второе место. Интересно, что мнение целевой аудитории и казино Вулкан отзывы учитываться при подсчете голосов не будут.

Спонсорами столь значимого для индустрии события выступят сразу несколько видных компаний, в том числе SG Digital, Inbet Games, Asia Live Tech и Betradar. Генеральным партнером мероприятия была выбрана компания, занимающаяся разработками для виртуальных и наземных казино, BetConstruct .

Из-за непосредственной принадлежности судей к тем или иным номинантам, за прозрачностью и справедливостью голосования будет следить специально приглашенная для этого аудиторская компания KPMG. Результаты голосования и победители во всех категориях будут опубликованы в одноименном журнале Global Gaming Awards London 2019.

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