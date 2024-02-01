Политика Столтенберга выдвинули на Нобелевскую премию мира за попытку остановить войну в Украине

2024-02-01 20:04

Заместитель председателя Либеральной партии Норвегии Абид Раджа выдвинул генсека НАТО Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира за попытку остановить войну в Украине.

Об этом сообщила норвежская ежедневная газета VG.

"Никто не работал больше для достижения мира и демократии в Европе и мире за прошлый год, чем Йенс Столтенберг. Поэтому естественно, что Либеральная партия предлагает ему получить премию мира в этом году", — пояснил свое решение Раджа.

Абид Раджа утверждает, что Столтенберг ездил в Турцию, Великобританию, США и ряд других стран, пытаясь провести переговоры, которые могли бы остановить войну в Украине.

"За пределами Украины никто не работал для нее больше, чем он, умом, логикой и эмоциями. Он не устает. Он без устали работает для мира в Украине, он является тем, кто вне Украины был и является важнейшей силой мира. Я так горжусь тем, что я норвежец, когда вижу Столтенберга на мировой арене", - добавил Абид Раджа.

Йенс Столтенберг родился в известной в норвежской политике семье. Его отец Торвалл Столтенберг занимал должность министра иностранных дел Норвегии. Йенс Столтенберг работал журналистом. Возглавлял "молодежку" Норвежской рабочей партии. В 1990-х годах занимал министерские должности, а в 2000 возглавил правительство. Руководил страной несколько каденций. С октября 2014 находится в должности генсека НАТО. Его полномочия как генсека НАТО должны были завершиться 30 сентября 2022 года, однако из-за российского вторжения в Украину его полномочия продлили еще на год — до 30 сентября 2023 года. А потом еще на год.