Детали Коломия Юрського періоду: на франківщині можна побачити королівського тиранозавра

2019-02-15 09:59 156

Динозаври жили на Прикарпатті. Щоб в цьому переконатися не треба займатися пошуком останків прадавніх велетнів.

Достатньо приїхати в Коломию Івано-Франківської області і знайти тут Валерія Дидорака. Він і покаже вам свого королівського тиранозавра довжиною три метри, висотою — сім і вагою 450 кілограмів.

- Надто маленький, якийсь “тінейджер”, - насторожиться палеонтолог. Дійсно, справжні монстри були щонайменше у півтора раза більшими. Але то — справжні, а цей — виготовлений людськими руками. Та виглядає дуже грізно, “по-справжньому”.

Валерій Дидорак за фахом кравець, спеціалізувався на пошитті виробів із шкіри, та років з п'ять тому вирішив зробити представника Юрського періоду.

Вивчав літературу, вишукував інформацію в Інтернеті, дещо додумував сам. А основним матеріалом для роботи використав поліефірні смоли. Так і зʼявився в його майстерні невиданий звір. Один, потім ще... В планах Дидорака виготовити хоча б десяток різних динозаврів, зробити їх рухомими і десь у рідному місті створити цілу композицію з життя тогочасної фауни. Праця в розпалі.

Лариса Марчук.

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Коломия Юрського періоду: на франківщині можна побачити королівського тиранозавра 2019-02-15 09:59 156
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