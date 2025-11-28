ВІЙНА В Україні В Івано-Франківській області повідомили про підозру заступнику начальника ТЦК, який побив мобілізованого

2025-11-28 10:27

В Івано-Франківській області повідомили про підозру заступнику начальника ТЦК, який під час медогляду жорстоко побив військовозобов’язаного. Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, чоловіка разом з іншими громадянами направили до лікарні для проходження військово-лікарської комісії. Коли він відмовився від флюорографії, підполковник умисно наніс йому щонайменше п’ять ударів, прицільно в область паху.

У результаті потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, що вимагали хірургічного видалення одного з органів (орхіектомія).

Посадовцю повідомлено про підозру за перевищення влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Суд взяв його під варту без права застави.

Наразі перевіряється можлива причетність до протиправних дій інших осіб, зокрема правоохоронців.

