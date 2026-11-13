Політика Пентагон готує військові бази США до повністю автономної роботи протягом щонайменше 90 днів

2026-11-13 11:32

Пентагон готує військові бази США до роботи щонайменше 90 днів без зовнішньої підтримки на випадок масштабної війни, яка може створити загрозу критичній інфраструктурі країни. Про це повідомляє Fox News.



"Значною мірою наші уявлення про оборону країни ґрунтувалися на застарілому припущенні, ніби два океани захищатимуть нас. Президент Трамп розуміє, що цей світ залишився в минулому", - зазначив речник Пентагону Шон Парнелл.



Новий підхід, за його словами, демонструють ініціатива Золотий купол, посилена увага до Західної півкулі, зокрема Гренландії та Панами.



Ініціатива FORTRESS передбачає, що кожен великий військовий об’єкт у США має бути здатним самостійно забезпечувати основні операції щонайменше 90 днів. Для цього необхідно мати незалежні джерела електроенергії, води, пального та зв'язку.



З цією метою передбачається використання мобільних ядерних реакторів, масштабних систем накопичення енергії та локальних мікромереж під час тривалих перебоїв з електропостачанням.

Також очікується створення стратегічних запасів амуніції, пального, критично важливих мінералів, електроніки, запчастин і ліків.



Програма також передбачає можливість переорієнтації цивільних підприємств на виробництво військової продукції.



"Наступний конфлікт, імовірно, вестиметься на кількох фронтах. Коли це станеться, глобальні ланцюги постачання зруйнуються", - заявив представник Пентагон