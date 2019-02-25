Детали Политолог: Бойко ушел из Оппоблока, а в Оппозиционную платформу его не взяли

2019-02-25 19:24 231

 

Политолог Андрей Золотарев отмечает, что причиной проблем Юрия Бойко является он сам. «В политике как и в жизни, по большому счёту каждый кузнец свого счастья и несчастья тоже. Это в полной мере касается Юрия Бойко», пишет он на своей странице в Фейсбук. По мнению эксперта, в течении нескольких лет он находился в комфортной нише лидера ОппоБлока и третьей по величине фракции в Раде. А в ситуации внутреннего конфликта у Бойко был выбор и «он предпочёл связать свои перспективы с прожженными политическими игроками, сел играть с ними «в дурака» с вполне предсказуемым результатом».

В итоге, по мнению Золотарева, из ОппоБлока Бойко ушёл, и ушёл некрасиво, сыграв по партитуре прописанной ему куда более поднаторевшими в интригах игроками.

«Достаточно посмотреть его осенние заявления об перспективах ОппоБлока. Ушёл в «За життя», которому добавили приставку «оппозиционная платформа». Бойко искренне считал, что он станет в ЗаЖОПе как минимум сопредседателем, именно так он и представлялся в эфирах и выступлениях,» считает эксперт. Он приводит пример, когда отвечая на вопрос журналиста «Прямого» о том, каков его официальный статус? Бойко без обиняков отвечает: «Официальный статус –сопредседатель «Оппозиционной плафтормы «За життя»» . Однако ознакомившись с Единым реєстром общественных формирований присутствия Бойко в нём не обнаруживаешь. «Оппозиционная платформа «За життя» есть, но Бойко среди руководства там нет. Зато есть люди Рабиновича, есть люди Медведчука. Как оказалось Бойко даже в «прописке» отказали. В сухом остатке из респектабельного политика стал «политическим бомжом». Такой вот итог азартных игр с шулерами.»

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Детали

Политолог: Бойко ушел из Оппоблока, а в Оппозиционную платформу его не взяли 2019-02-25 19:24 231
фото ЛАУРЕАТЫ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2018» в номинации «Отельный комплекс года» 2019-02-25 14:21 246
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