Детали фото 17 марта в Национальной оперетте - музыкальная сказка «Белоснежка и семеро гномов»

2019-03-05 20:03 294

На этой замечательной, доброй и теплой сказке, которую написали много лет назад братья Гримм, выросло не одно поколение…

Сюжет ее хорошо известен всем нам с детства. Жила-была прекрасная и добрая принцесса Белоснежка, у которой была злая Мачеха-Королева. Мачеха считала себя самой красивой женщиной на свете и разозлилась, когда узнала, что ее падчерица лучше нее. Коварная мачеха решила избавиться от соперницы, приказав охотнику отвести Белоснежку в темный дремучий лес и убить ее. Но рука охотника дрогнула и не поднялась на невинную девушку – он отпустил Белоснежку, оставив ее одну в страшном лесу.

Блуждая по лесу, Белоснежка набрела на дом, в котором жили семеро гномов и подружилась с ними. Узнав о том, что Белоснежка жива и здорова и проживает в домике гостеприимных гномов, мачеха, переодевшись в нищенку,отправилась на поиски своей падчерицы, добралась до домика гномов, подстерегла Белоснежку и угостила ее отравленным яблоком. Девушка, попробовав кусочек яблока, упала замертво. Но сказка не была бы сказкой, если бы на этом все закончилось. Белоснежку разбудит от вечного сна поцелуем прекрасный принц…

Когда: 17 марта, воскресенье.

Начало в 12:00

Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)

Тел. для справок: (063) 674-43-34, (050) 719-73-90

Билеты ТУТ

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Детали

фото 17 марта в Национальной оперетте - музыкальная сказка «Белоснежка и семеро гномов» 2019-03-05 20:03 294
Задержанный в Италии мафиози из «Каморры» оказался партнером Бродского 2019-03-05 09:11 492
фото ЛАУРЕАТЫ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2018» в номинации «Менеджер года» 2019-03-05 08:36 318
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