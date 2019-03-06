Украина Застрелен фигурант дела "бриллиантовых прокуроров": основные версии и вероятные мотивы

2019-03-06 12:15 207

Как оказалось, убитый выстрелом в упор человеком в полицейской форме бизнесмен был владельцем тех самых бриллиантов, которые в 2015 году нашли при обыске у бывшего зампрокурора Киевской области Александра Корнийца.

"В Киеве был убит основной свидетель по делу "бриллиантовых прокуроров" Сергей Киселев. На сегодня не можем утверждать, что убийство было связано именно с этим делом. Киселев был крупным предпринимателем, работал в сфере золота, драгоценных металлов, и соответственно у него могли быть какие-то денежно-кредитные моменты, личные столкновения с кем-то. На сегодня можем утверждать, что это умышленное убийство и скорее всего – заказное. Полиция устанавливает исполнителей, заказчиков и организаторов преступления", - сообщил журналистам нардеп, советник министра МВД Антон Геращенко.

При этом источники СМИ в силовых структурах утверждают, что роль Сергея Киселева по делу "бриллиантовых прокуроров" крайне незначительна.

"Киселев по делу "бриллиантовых прокуроров" фактически только опознал упаковки камней и подтвердил, что эти ценности были изготовлены на его производстве. Тесно связывать его с этим делом неправильно. Он там проходит только по касательной.", - утверждает источник.

В Генпрокуратуре также говорят, что

"Убитый гражданин Киселев не имеет процессуального статуса в уголовном производстве, которое расследовала Генпрокуратура. Он не был ни свидетелем, ни заявителем, ни потерпевшим в производстве, которое уже слушается несколько лет в суде, где на скамье подсудимых находятся бывшие прокуроры Корниец и Шапакин", - сообщил на своей странице в Facebook спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко .

По его словам, эти прокуроры были задержаны по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах. Соответственно, "отжатые" ранее при обыске ценности могут считаться параттельным эпизодом.

Есть мнение, что дело об убийстве ювелира может иметь более давние корни. Так, по данным СМИ, Киселев был владельцем ювелирного предприятия, во времена президентства Януковича против него было возбуждено уголовное дело.

В то же время экс-заместитель гепрокурора Давид Сакварелидзе, который курировал расследование дела, считает, что роль погибшего как в резонансном деле прокуроров, так и в "темных делах" силовиков не стоит приуменьшать.

"Убитый Киселев раньше рассказывал, как из его завода вместе с бриллиантами найдеными при обыске у зама обл. прокурора Киевской области Корнйца, так же пропало несколько млн USD и десяток кг золота. В показании называл фамилии тогдашнего зама Генпрокурора и зама Министра МВД. Так же рассказал, что в замен на то, чтобы забыть за украденный при обыске нал и золото, дело по нему закроют. Тогда так и произошло.

Пока Аваков и все его звонкоговорящие советники вещают как эффективно работает МВД, и заняты политическими разборками, чтоб как то удержаться после выборов, в Киеве отстреливают свидетелей!", – пишет Сакварелидзе.