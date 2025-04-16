Жизнь Суд приговорил к 12 годам тюрьмы полицейского, который "под наркотой" устроил массовое смертельное ДТП

2025-04-16 13:34

Криворожский районный суд осудил на 12 лет лишения свободы правоохранителя, который в состоянии наркотического опьянения стал причиной аварии с тремя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По материалам ГБР Криворожский районный суд Днепропетровской области осудил на 12 лет лишения свободы правоохранителя, по вине которого в ДТП погибли трое людей", - сообщили в пресс-службе.

Авария произошла в феврале 2023 года. Следствием установлено, что правоохранитель сел за руль в состоянии наркотического опьянения после употребления марихуаны. Двигаясь по автодороге Николаев – Кривой Рог, во время обгона он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ.

В результате столкновения погибли водитель и двое пассажиров легковушки.

Суд признал правоохранителя виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, находившимся в состоянии наркотического опьянения, что привело к гибели трех человек по ч. 4 ст. 286 УК Украины. Полицейскому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.