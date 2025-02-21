Жизнь Смертельное ДТП в Киевской области: суд признал полицейского виновным и дал 9 лет тюрьмы

2025-02-21 09:29

Бывшего правоохранителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП в Киевской области, суд приговорил к девяти годам лишения свободы, сообщает ГБР.

Отмечается, что в июне 2022 года руководитель одного из районных управлений правоохранительного органа Киевской области сел пьяным за руль. Вечером на автодороге Киев-Знаменка в Обуховском районе Киевской области он потерял управление, из-за чего его автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в другое авто. В результате аварии погибла 68-летняя пассажирка встречного автомобиля, а водитель - ее 69-летний муж - в тот же день скончался от травм в больнице.

В крови правоохранителя было обнаружено 1,23 промилле алкоголя. Он признан виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть нескольких человек, и удовлетворены гражданские иски на сумму 1,5 млн гривен.