ВОЙНА В Украине КАРТА ВСУ освободили Киселевку в Херсонской области: до Чернобаевки подать рукой

2022-09-14 22:00

Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко подтвердил информацию об освобождении от оккупантов Киселевки.

«Вчера был деоккупирован населенный пункт Киселевка, который находится в непосредственной близости к самому областному центру», — сказал он в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что единственный населенный пункт, разделяющий на сегодняшний день украинскую армию и город Херсон, это знаменитая Чернобаевка.

Американский Институт изучения войны ранее сообщал, что Киселевкаявляется важным с оперативной точки зрения пунктом для российских войск вокруг Херсона.

По мнению специалистов института, вывод российских войск с этой позиции «может поставить под угрозу способность россиян „защищать“ северо-западные окраины Херсона».