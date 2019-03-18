Украина КАРТА Сепаратисты применили запрещенное оружие, у ВСУ есть потери и раненные

2019-03-18 12:15 162

За минувшие сутки террористы Донбасса десять раз нарушили режим прекращения огня, применили оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Как сообщили в штабе ООС, боевики обстреляли позиции украинской армии из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также трижды применили противотанковые ракетные комплексы.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг дважды обстрелял опорные пункты военнослужащих: из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Водяное и из минометов калибра 120 мм - вблизи города Марьинка.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки Север сепаратисты восемь раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил: дважды из минометов 82-го калибра и дважды из противотанковых ракетных комплексов в районе населенного пункта Крымское; из противотанковых ракетных комплексов - вблизи поселка городского типа Новотошковское; из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Золотое-4; из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов - возле поселка Новолуганское; из гранатометов различных систем - вблизи населенного пункта Луганское.

 

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