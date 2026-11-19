Економіка Податок на Google цього року зріс на третину та приніс до бюджету України понад 17,5 млрд гривень

2026-11-19 11:33

Понад 17,5 млрд гривень сплатили до державного бюджету за 10 місяців цього року нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України. Це на 4,3 млрд гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Державна податкова служба (ДПС).

У валютному еквіваленті надходження становили 161,7 млн євро та 208,4 млн доларів США.

Серед найбільших платників "податку на Google" – Google, Apple, Valve, Sony, Etsy, Meta, Netflix, Anthropic, Epic Games та Uklon.

Розширюється і коло нерезидентів, які виконують вимоги українського податкового законодавства. Так, протягом 2026 року платниками ПДВ зареєструвалися ще 26 осіб – нерезидентів, які постачають електронні послуги українським споживачам. Станом на 1 листопада 2026 року загальна кількість зареєстрованих платників становила 166.

Обов’язок реєстрації платником ПДВ виникає у нерезидента, який постачає електронні послуги фізичним особам на митній території України, якщо загальна сума таких операцій за останні 12 календарних місяців перевищує еквівалент 1 млн гривень.

Сплата "податку на Google" забезпечує оподаткування електронних послуг, які міжнародні компанії надають українським споживачам, та сприяє створенню рівних конкурентних умов для вітчизняного й іноземного бізнесу.

Раніше стало відомо, що "податок на Google" приніс до бюджету України понад 7,2 млрд.